Leonardo Morales: “Me encantaría quedarme en Gimnasia”

Leonardo Morales pasó de apuesta del Indio Ortíz a referente de Gimnasia en pocos años. Por eso, los rumores sobre un interés de Vélez y el final de su contrato a fin de año, generan preocupación en los hinchas. Y ocupación en la dirigencia encabezada por Mariano Cowen.

Del empate en Rosario, de su futuro y las chances de venta de algunos de sus compañeros más jóvenes, habló el Yacaré sin esquivar ningún tema.

- ¿Ganaron un punto o perdieron dos ante Newell’s?

-Por lo que jugamos en el primer tiempo, la sensación es que perdimos dos puntos, pero en el análisis completo del partido creo que ellos merecieron un poquito más. Nos fuimos con bronca, pero vamos a valorar el punto cuando ganemos el viernes de local.

-Jugaron muy bien la primera media hora, ¿ese juego los deja conformes?

-Estaríamos satisfechos realmente si pudieramos mantener en el tiempo el rendimiento de los primeros minutos. En el primero de ellos hay una serie de rebotes, le queda a Ortíz, media pirueta y gol. Y el segundo, por más que Newell’s era superior, fue un golazo. Encima me dijeron que el chico (Montenegro) es zurdo, la enganchó de derecha, se fue abriendo, al ángulo...cuando la suerte no acompaña un poquito se hace difícil. Pero también debo reconocer que nuestro segundo tiempo fue muy malo.

“No quiero que suene a excusa pero ahora jugamos el viernes y después viajamos a Tucumán”

Leonardo Morales,

el defensor del Lobo y la seguidilla

- ¿Ahora empieza a definirse si están para más o no como equipo?

-Obviamente se viene la recta final y la última imagen es la que queda. Creo que hemos madurado bastante porque antes estos partidos los perdíamos. Hoy sumamos pero para que valga tenemos que ganar el viernes. Y Atlético Tucumán es un rival directo aunque confiamos en poder pelear más arriba. Igualmente antes ganábamos o perdíamos, hoy aprendimos a valorar los empates.

-¿Qué necesitan para mantener en el tiempo el rendimiento? ¿Es cuestión de experiencia?

-Falta animarnos más con la pelota. La primera media hora en Rosario fue muy buena porque tuvimos la pelota, jugábamos por abajo, intentábamos y estábamos sólidos en defensa. En el segundo tiempo empezamos a revolear más la pelota, a desesperarnos. Ahí es donde debemos empezar a hacernos responsables los más grandes en manejar los tiempos, si se nos vienen encima enfriar el partido.

-¿Sienten el desgaste jugar tan seguido con viajes de por medio?

-No quiero que suene a excusa, pero obviamente afecta. Venimos de un viaje largo a Perú, de un partido en el que nos jugábamos mucho, además de todo lo que pasó. Si bien tuvimos descanso, viajamos a Rosario, jugamos con Independiente y volvemos a viajar a Tucumán, ahí es donde tenemos que manejar bien los tiempos. Y además tenemos reemplazos, hay chicos con muy buen pie en el banco esperando entrar.

-¿Te llamaron desde Vélez?

-Sinceramente leí comentarios pero conmigo no habló nadie y el club no me lo ha hecho saber tampoco. En mi mente están los próximos cinco partidos con Gimnasia. Estoy muy cómodo acá y veremos lo que sucede el día de mañana.

-¿Pasa por tu cabeza la búsqueda de una diferencia económica que no tuviste tuviste el fútbol?

-Me gustaría hacer una diferencia pero lo tengo que analizar en frío. Tengo que poner a mi familia en la balanza. Cuando termine el campeonato analizaré todo, porque quiero que mi familia se sienta cómoda donde esté y en Gimnasia nos sentimos cómodos y queridos. Soy sincero, me encantaría quedarme, quiero quedarme, pero espero terminar el campeonato de la mejor manera y después veré que es lo mejor para mí y para mi familia.

-Ante las versiones sobre posibles pases de los juveniles, ¿ustedes les hablan para que no los afecte en sus rendimientos?

-Nosotros aconsejamos a los más chicos, tratamos.de que no se desenfoquen. Se habló mucho de lo de Guille Enrique y contra Newell’s jugó un gran partido. Ellos son inteligentes y saben lo que quieren, así que los más grandes estamos para acompañar lo mejor para ellos. Y si es para su bienestar, felicitaciones.

-¿Qué pasó en el entretiempo con el episodio del gas pimienta?

-Nos dijeron que si queríamos esperar cinco minutos más esperábamos. No se que pasó, pero en el vestuario no se podía respirar, tuvimos que esperar afuera. Raro que afuera sí y adentro no, esperemos que haya sido todo fuera del estadio como nos dijeron.

-¿Tuvo que ver con la merma del segundo tiempo?

-No sé si influyó tanto, hicimos un muy buen primer tiempo y realmente en el segundo tiempo cambiamos la imagen para mal. No hicimos nada de lo que habíamos hecho en la primera parte y la terminamos sacando barata porque se nos venían. Y en la última jugada tuvieron un offside, sino nos volvíamos a La Plata con las manos vacías.