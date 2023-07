Susana Giménez, en Argentina e indignada: "Dejé de comprar vidas en el Candy Crush para no pagar de más"

Susana Giménez está en Argentina y aprovechó para visitar a Migue Granados en “Soñé que volaba”, su nuevo programa en el canal Olga TV. La diva disfrutó de una entrevista donde hizo un repaso por su presente.

Instalada en Uruguay desde que se instaló la pandemia en Argentina, la diva de los teléfonos contó una insólita indignación que la ataña en su tiempo de ocio. Según reveló, dejó de jugar a un popular juego en el teléfono celular para no pagar de más.

Se trata del Candy Crush, popular en la red social Facebook: “Si juego en otro lado que no sea acá, en Uruguay por ejemplo, me cobran en dólares y te suben el 70%”. Además, remarcó que eso “me dio bronca”.

“Serán 8 o 9 dólares para comprar vidas pero, que te pongan el 70% es cualquier cosa”, agregó en tono de indignación ante las cámaras. Vale mencionar que el juego se puede utilizar gratis pero, cuando las vidas disponibles se terminan, hay que esperar 20 minutos hasta que se recargue: “Pero yo soy ansiosa, no espero”.

“Antes yo compraba vidas todo el tiempo pero que te pongan el 70% me pareció una ofensa”, remarcó Susana Giménez. A su vez, convocó a otros usuarios a seguirla en su decisión de no jugarlo más: “Si todos hiciéramos esto, no pasaría”.