Elecciones PASO 2023 La Plata.- Guillermo Escudero, precandidato a intendente de La Plata, tuvo que esperar para votar

Guillermo Escudero, precandidato a intendente de La Plata por Unión por la Patria en estas PASO 2023, habló con EL DIA sobre la demora que sufrió para poder votar en la Escuela 65 de 67 entre 7 y 8. Es que por problemas con el presidente de mesa se demoró la votación y vivió una insólita situación (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-8-13-10-52-0-no-habia-presidente-y-salieron-corriendo-el-insolito-episodio-en-la-mesa-donde-vota-escudero-la-ciudad).

En diálogo con EL DIA Escudero manifestó: "Está demorada, estamos esperando la apertura. Me avisaron que no estaba el presidente. Se hicieron las 10.10 y todavía no había iniciado". Luego agregó que "esta escuela siempre es muy concurrida porque adentro no es muy espaciosa, por eso se está reuniendo mucha gente".

Lo cierto es que pasados algunos minutos la situación se resolvió y se habilitó la mesa, por lo que el postulante a intendente de nuestra ciudad finalmente pudo sufragar.