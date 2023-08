Las Elecciones 2023 siguen su curso, en una larga jornada que se terminará pasada la medianoche. En las escuelas de La Plata, se van formando largas colas, debido a algunos inconvenientes de apertura de mesas y de puertas que aún no habían abierto hasta pasadas las 9 horas.

Pero un insólito hecho ocurrió en el establecimiento educativo Nro 65, ubicado en calle 67 entre 7 y 8, donde en la mesa número 1646, en la cual votaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, pasadas las 10.30 horas, aún no estaba habilitada.

Según pudo conocer EL DIA, en una recorrida por la mencionada escuela, cuatro personas que iban a realizar la tarea de autoridades de mesa, vieron que no había llegado el presidente de mesa y se fueron corriendo del lugar.

En diálogo con este medio, Escudero manifestó: "Está demorada, estamos esperando la apertura. Me avisaron que no estaba el presidente. Se hicieron las 10.10 y todavía no había iniciado".

"Esta escuela siempre es muy concurrida porque adentro no es muy espaciosa, por eso se está reuniendo mucha gente", aseguró mientras esperaba por ingresar a votar.

Minutos más tarde, con la presencia del presidente de mesa y las otras autoridades, el precandidato pudo realizar su votación correspondiente, como así también los vecinos que estaban esperando en una larga fila.