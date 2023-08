Elecciones PASO 2023 en La Plata en VIVO

A las 8 horas de este domingo 13 de agosto comienza en La Plata la votación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO 2023), en donde los precandidatos a intendente de nuestra ciudad de los distintos espacios políticos buscarán ser finalmente quienes competirán en las elecciones 2023 generales, que tendrán lugar el próximo 22 de octubre.

Estas son las noticias más importantes de la jornada electoral, con el minuto a minuto de los precandidatos a jefes comunales de La Plata:

Demoras y quejas en escuelas de La Plata

La votación en La Plata para las Paso 2023 arrancó con quejas y demoras en algunos de los establecimientos educativos donde se vota este domingo. Según reclamos que llegaron a este diario, las quejas son porque o no abrieron las escuelas o bien no llegaron los presidentes de mesa, por lo que muchos optan por esperar para no tener que quedarse toda la jornada.

Uno de los reclamos llegó desde el colegio San Vicente de Paul, de Diagonal 80 y 116. "Llegué y estaba cerrado el colegio", le dijo uno de los lectores de EL DIA que se comunicó al WhatsApp (+5492214779896).

"Desde las 8 estoy para votar y aún no hay mesas armadas. Es una locura", sostuvo Manuel, que se encontró con esa situación en la escuela de 2 y 495, en Villa Castells.

En tanto, el móvil de EL DIA estuvo presente en el Normal 1, de 51 entre 14 y 15, y se pudo observar muy poco movimiento. Incluso sorprendió a los votantes que no se encontraban pegados los padrones en la entrada de la escuela, a la que concurren una gran cantidad de platenses.



En La Plata, hay 27 precandidatos y cuatro fuerzas tienen internas

Los platenses encontrarán hoy en el cuarto oscuro 27 precandidatos a intendente que compiten en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En cuatro fuerzas habrá internas para determinar quién será el candidato, en tanto que el resto, que lleva lista única, se enfrenta al desafío de perforar el piso de votos que les permita competir en las generales.

El oficialismo de Juntos por el Cambio es uno de los que tiene interna, en la que compiten el intendente, Julio Garro, con la boleta que lleva a Diego Santilli y a Horacio Rodríguez Larreta, y el senador provincial Juan Pablo Allan, con la de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti.

El peronismo lleva a cinco contendientes, que irán con la boleta de Axel Kicillof y, a nivel nacional, con las de Sergio Massa y Juan Grabois. Los precandidatos platenses son Julio Alak, Paula Lambertini, Gastón Castagneto, Guillermo Escudero y Luis Arias. Por lo tanto, se expresarán en el cuarto oscuro las 10 combinaciones posibles.

Seguir leyendo

Se abren las mesas para votar en las PASO 2023

Este domingo 13 de agosto, a las 8 de la mañana, se abrieron las escuelas en donde los ciudadanos ya votan en el marco de las PASO 2023.

Horario y lugar de votación de los precandidatos a intendente de La Plata en las PASO 2023

De cara a las PASO 2023 que se celebran este domingo se dieron a conocer los lugares y horarios en los que emitirán los votos algunos de los precandidatos a intendente de La Plata en estas elecciones 2023

Este es el listado:

JUNTOS POR EL CAMBIO

9HS - MARCELO LEGUIZAMÓN: Colegio Nuestra Señora de la Anunciación (7 entre 513 y 514)

11HS - DARÍO GANDUGLIA: Escuela de Educación Especial Nº 531 (8 entre 71 y 72 Nº1911)

12HS - JULIO GARRO: Escuela de Educación Secundaria Nº 15 (464 esquina 19)

13HS - ENRIQUE RIFOURCAT: Escuela Secundaria Nº 62 (16 esq. diagonal 74 Nº 1161)

14HS - JUAN PABLO ALLAN: Escuela Nº 17 de Villa Elisa (6 entre 50 y 51)

14HS - LORENA TETAZ: Liceo Víctor Mercante (Diagonal 77 entre 46 y 47 Nº 352)

15HS - FLORENCIA BARCIA: Escuela Primaria Nº 5 (Plaza Alsina entre 1 y 38 Nº85)

Cabe destacar que JXC tendrá su búnker en un salón de diagonal 74 y 17.

UNION POR LA PATRIA

8 A 9.30 JULIO ALAK, Escuela 18, 16 e/ 500 y 501, Gonnet.

9 HS. MAXIMO KIRCHNER, Escuela 50. 120 e/ 523 y 524, Tolosa.

9.15 HS. PAULA LAMBERTINI Escuela 50, 120 e/ 523 y 524, Tolosa.

10 A 12: AXEL KICILLOF, Escuela Superior de Salud, 4 e 51 y 53, La Plata.

10.00 HS GUILLERMO ESCUDERO, Escuela EP N° 65/ ES N° 26 (67 e/ 7 y 8).

10.30 VICTORIA TOLOSA PAZ, Escuela EP N°67/ES N°57, 144 e/ 11 y 454, Gorina.

11 HS GASTÓN CASTAGNETO, Escuela 121. 6 e/ 72 y 73, La Plata.

11.30 HS. LUIS ARIAS, escuela 50. 6 e/ 50 y 51. Villa Elisa.

El resto de las fuerzas políticas

8:30HS Eric Simonetti, Escuela Técnica 9, Av 1 y 46.

9:30HS Luana Simioni, Escuela Cristo Rey. Av 38 e/ 22 y 23.

A dónde voto en las elecciones 2023

El padrón definitivo para las elecciones 2023 ya fue publicado en la web de la Cámara Nacional Electoral. Allí se puede consultar el lugar y la mesa de votación de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso 2023), en las que se definirán los candidatos que competirán en las Generales del 22 de octubre.

Para conocer los datos se debe introducir el número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador en el siguiente link:

https://www.padron.gob.ar/#

O bien hacerlo a continuación:

Qué se vota en las PASO 2023

En los comicios nacionales de agosto se definirán los candidatos a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados y en algunas provincias también en el Senado.

En la Provincia de Buenos Aires se definirán las internas y quedarán confirmados los candidatos que buscarán la gobernación bonaerense. Mientras que en La Plata, Berisso y Ensenada se definirán los candidatos que intentarán ser intendentes.

Los DNI habilitados para votar en las Paso 2023

El máximo tribunal electoral remarcó que a la hora de votar el ejemplar del documento debe ser igual o posterior al figura en el padrón y aclaró que el "DNI en tu celular" no es válido para votar.

El cronograma para las elecciones 2023

El cronograma electoral establece que el 13 de agosto se llevarán a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que las generales se harán el 22 de octubre: si en la elección presidencial no llega a haber un ganador de acuerdo a lo que establece el Código Electoral, la segunda vuelta está fijada para el 19 de noviembre.