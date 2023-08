Advierten posible oferta “cero” en alquileres

Temen por un “desabastecimiento total” en el mercado de alquileres a raíz de que se conoció en las últimas horas el rumor de que un grupo de propietarios de departamentos se estaría organizando para retirar sus inmuebles de las inmobiliarias, según informó el colegio de Martilleros de La Plata.

Según apuntan en la entidad profesional, “la idea sería disminuir aún más la oferta para que el Gobierno elimine la Ley de Alquileres”.

El presidente del Colegio de Martilleros departamento Judicial La Plata, Aníbal Fortuna señaló que “muchas inmobiliarias de la región nos están reportando esta situación. Los clientes les están advirtiendo que, una vez terminados los contratos, no volverán a poner en alquiler sus departamentos. Están intentando en forma conjunta que el Gobierno se dé cuenta que, si no modifica o elimina la Ley sobre régimen de alquileres, no habrá más nada para alquilar”.

Se analiza que si los locadores se organizan para retirar las pocas propiedades que quedan para alquilar, la situación va a ser gravísima. “Además, en poco tiempo viene la época en que los estudiantes del interior vienen a alquilar a la ciudad y si no hay un cambio de rumbo, no va a haber departamentos”, dijo Fortuna.

También se indicó que en este contexto, crecen los alquileres temporarios que se pagan incluso en dólares.