Roban casi un millón de pesos en un supermercado de Los Hornos

Cuando en la noche del lunes los dueños de un supermercado chino de Los Hornos cerraron el local para la atención al público, antes de retirarse del comercio junto a sus empleados, dejaron en la caja el dinero para afrontar al día siguiente el pago de proveedores.

Pero horas antes de los propietarios del supermercado “Min Kai”, ubicado en la esquina de 60 y 135, pudieran cumplir con esos compromisos, la plata que había sido separada, que los damnificados luego confirmaron a EL DIA que eran en total “600.000 pesos”, llegó a otras manos distintas a las previstas.

Es que uno de esos comerciantes, Lio Yalg, de 33 años, le contó en la tarde de ayer a este diario que “a las tres y veinte de la mañana (del lunes), llegaron acá dos delincuentes que andaban en una moto”.

Luego indicó que “en esos momentos llovía un poco y no había prácticamente gente por la calle, así que actuaron tranquilos”.

Consultado sobre la manera en que lograron ingresar al supermercado, informó que “destrozaron la puerta de reja lateral, que está sobre calle 135 y que comunica con el fondo del local. Parece que usaron una barreta”.

Tanto esa situación, como el resto de la secuencia del golpe, quedaron registradas por cámaras de seguridad del supermercado.

No obstante, Yalg lamentó que “no se los puede ver demasiado, porque uno de ellos actuó con el casco de la moto puesto en su cabeza y el cómplice estaba a cara descubierta, aunque como decidieron no encender las luces del comercio y alumbrarse con la luz del celular, no se lo distingue bien tampoco”.

“ESTUVIERON 5 MINUTOS”

Cuando se le preguntó al comerciante de origen asiático sobre cuánto tiempo permanecieron los ladrones en el interior del negocio, respondió sin dudar: “Estuvieron 5 minutos”.

Si bien el lapso de tiempo fue breve, la voracidad de los delincuentes por aprovechar el tiempo con fines ilícitos fue grande y se tradujo en el cuantioso botín con el que se apropiaron.

En tal sentido, Yalg precisó que “todo el robo se produjo en el sector de la caja registradora, detrás del mostrador”.

En cuanto a las pertenencias sustraídas, reveló que “nos robaron 600.000 pesos en efectivo, que estaban destinados al pago de proveedores y que por eso habíamos decidido que queden en el negocio”.

Pero además, no satisfechos con ese considerable monto de dinero, los asaltantes se alzaron además por “casi otros 400.000 pesos en mercadería, principalmente de artículos de perfumería y atados de cigarrillos”.

Acotó que “todo lo que sustrajeron de los estantes lo pusieron en dos cajas grandes, con las que escaparon junto a los 600.000 pesos que sacaron de la caja registradora”.

Lo que llamó la atención tanto a las víctimas del escruche, como a los investigadores policiales, es “cómo hicieron estos dos delincuentes para cargar esas cajas grandes y pesadas por la abundante mercadería robada, en una moto que no se veía en la filmación de gran porte”.

Según consta en la denuncia que los propietarios del supermercado realizaron posteriormente en la comisaría tercera, el rodado en cuestión “es de 110 cilindradas”.

Entre los pesquisas, según pudo saber este diario, prevalece la sospecha de que los responsables de este episodio de inseguridad “son de Los Hornos”.

Uno de los detectives, hasta arriesgó que “no deben vivir muy lejos del supermercado al que entraron a robar”.

De todas maneras, cuando se lo consultó si en la línea investigativa está sobre la mesa la conjetura de que quizá los ladrones estarían al tanto de que iban a encontrarse con los 600.000 pesos, mostró cautela.

Lo cierto es que, pese a que desde la jornada del lunes los dos delincuentes son intensamente buscados por la Policía, por el momento los resultados no fueron los esperados y permanecen prófugos.

MANOS A LA OBRA

Vale consignar que cuando este diario llegó al supermercado, un hombre de nacionalidad asiática reparaba, soldadura mediante, la reja violentada por los ladrones. Yalg, mientras tanto, citaba que “fue el único robo en 10 años del local”.