La inseguridad es una “lotería”: una agencia, asaltada

Quedaba apenas un rato para que en una agencia de loterías de Barrio Norte concluyera otra jornada de actividad.

Pero por culpa de tres precoces ladrones, la rutina de ese comercio, ubicado en 13 entre 33 y 34, iba a mutar por completo.

Según le contó ayer a la tarde a EL DIA la empleada que padeció al grupo de menores, Micaela Zabala, de 22 años, “les alcanzó cinco minutos” para concretar el golpe.

“Después salieron apurados, se subieron cada uno a su bicicleta y se perdieron entre la gente que pasaba por esta zona”, comentó con evidente fastidio.

“LOS VI ENTRAR Y CORRÍ AL FONDO”

La joven le puso palabras a la secuencia que se desarrolló a partir de que ese trío de adolescentes irrumpió en el local, con la única finalidad de “apostar” a conseguir su propósito delictivo.

En tal sentido, Micaela contó que “fue a las 20.15 (del miércoles), cuando estaba sola en la agencia y de repente veo entrar acá a estos tres chicos, que aparentaban tener entre 15 y 16 años”.

Pese a que ella no alcanzó a ver si la bandita portaba o no algún arma, porque, explicó, “los vi entrar y corrí al fondo, donde me escondí en un pasillo”, intuyó que no se trataban de clientes y por eso buscó ponerse a resguardo.

No obstante, antes de que atinara a evitar el contacto directo con los ladrones, reveló que “pude observar que dos de estos pibes se subieron al mostrador para luego saltar el vidrio que nos separa de los clientes”.

La maniobra fue ejecutada para acceder al sector de la caja registradora, con la premisa de retirar todo el dinero que guardaba en su interior.

Mientras ambos delincuentes se abocaron a esa tarea, “el cómplice de ellos se quedó en la puerta de la agencia haciendo de `campana´ por si se acercaba alguien o si llegaba la Policía”.

Con Micaela oculta en un sector de la trastienda del comercio, los juveniles ladrones “robaron la recaudación (no precisó el monto) y mi teléfono celular”.

Vale consignar que un vocero policial afirmó que de allí los menores escaparon con “50.000 pesos y el iPhone de la empleada”.

La damnificada por el atraco expuso que “por acá están robando seguido en distintos negocios, diría hace un mes, con varios pibitos y con la modalidad `piraña´, como en la verdulería de enfrente”.