En un megaoperativo, desbarataron redes de producción y transmisión de material de abuso sexual infantil

En las últimas horas, se llevaron a cabo 61 allanamientos conjuntos y coordinados en 16 provincias de la República Argentina y 89 a nivel internacional. Estos, ocurrieron en el marco de la Operación Internacional Aliados por la Infancia, la primera acción internacional concebida y coordinada desde Argentina para combatir la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes.

La operación se realizó con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil, que se encuentran operando en todo el mundo.

La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a siete países: Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico.

En la provincia de Buenos Aires, se trabajó sobre 14 objetivos y la acción fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de la Dra. Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges.

Los allanamientos realizados en territorio bonaerense contaron con la participación de efectivos y expertos pertenecientes a la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y peritos de la Policía Judicial de la Procuración General, del Ministerio Público Fiscal de provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En estos operativos se detuvieron a 3 personas y se secuestraron 8 notebooks, 7 PCs, 6 tablets, 40 celulares, 3 dispositivos electrónicos, más de 50 dispositivos de almacenamiento, consolas de videojuegos, 5 armas de fuego, municiones y 10 elementos no digitales. Además, en tres domicilios se asistió a un total de 10 niños/as convivientes.

Cabe destacar que entre los objetivos localizados en las provincias de la República Argentina, la información relacionada fue recibida en provincia de Buenos Aires por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, en virtud del “Protocolo de Intervención Urgente y Colaboración Recíproca en Casos de Detección de uso de Pornografía Infantil en Internet (RED 24/7)” y del Acta de Compromiso Para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigacipón Criminal."

En los procedimientos, tuvieron intervención las siguientes Unidades Fiscales pertenecientes al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires: la UFIyJ N° 2 de Avellaneda, a cargo de la Dra. Laura Carballal; la UFIJ 20 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Rodolfo De Lucía; la Ayudantía Fiscal 2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de las Ayudantes Fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez; la UFIyJ 18 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del Dr. Hugo Tesón; la UFIyJ 9 de Lomas de Zamora, a cargo del Dr. Sebastián Bisquert; la UFIJ 5 del Departamento Judicial Morón, a cargo de la Dra. Marisa Monti y el Dr. Claudio Oviedo y la UFIJ 14 del Departamento Judicial San Martin, a cargo de la Dra. Vanesa Leggio.

La Operación surge como resultado del trabajo en conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de Ciudad de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College que permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)”.