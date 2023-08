La mujer de Lotocki defendió al médico: “Mariano Caprarola no murió por él”

La mujer de Aníbal Lotocki, María José Favarón, rompió el silencio luego de la muerte de Mariano Caprarola. El asesor de moda perdió la vida a causa de las secuelas que le dejó la operación con el cirujano que intervino a Silvina Luna.

En un móvil con “A la tarde”, en América Tv, Favarón se desligó de las acusaciones que relacionan a su pareja con la muerte del mediático. "¿Cómo voy a hablar de algo que yo desconozco? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí? Mariano falleció en Medicus. Por favor, vayan e investiguen cuál fue realmente la causa que llevó a su muerte. Porque la historia oficial es que falleció de un shock hemorrágico. Investiguen eso", declaró.

“Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión, dijeron muchas cosas. (Caprarola) también dijo que en una caja fuerte tenía el nombre de la persona que cubría a Aníbal. ¿Por qué no van a abrir la caja fuerte y nos dejamos de toda esta parafernalia?. Con Mariano nunca tuvimos un litigio, me quedo con lo mejor de él”, agregó la pareja de Lotocki.

“¿Por qué me vienen a preguntar a mí? Si Mariano no murió por Lotocki”, añadió poco después. En tanto, negó que haya “una persona que cuida” a su pareja y consideró que “si tuviéramos poderes, no estaríamos en la situación que estamos”.

En tanto, sobre la actualidad del cirujano, Favarón recordó que “está inhabilitado. Le pusieron una cautelar, estamos sin trabajar” y pidió que “dejen de decir que ponía veneno porque no existe”.

Lotocki sobre Caprarola

En cuanto al médico que también operó a Gabriela Trenchi y Silvina Luna, trascendió un audio donde habla de la muerte del asesor de moda y, al igual que su pareja, se despega de la acusación. "Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la tele. Un chico que muere porque le cortaron una arteria, no sé qué pasó. Se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis", dijo.