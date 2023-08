Diego Leuco habló sobre su incorporación a la "Peña de Morfi": "Dije que sí porque..."

En los próximos programas, "La Peña de Morfi" no tendrá a Georgina Barbarrosa en la conducción y su reemplazo será el periodista Diego Leuco.

Esta decisión se debe a que la actriz, deberá operarse una de sus rodillas, por lo que le demandará varias semanas de reposo.

Leuco habló con Intrusos sobre esta posibilidad y aseguró: “Me gusta la propuesta. Es un programa que me encanta desde hace muchos años. Además, siempre tuve un vínculo muy lindo con Gerardo. Me ofrecieron la posibilidad de reemplazar a Georgina estos días que ella no está, me dijeron que ella estaba de acuerdo, que le copaba la idea, que al equipo del programa también. Yo había ido de invitado hace muy poquito y me sentí súper bien".

En esta misma línea, remarcó: "Hay productores con los que laburé en otros proyectos. La pasé súper bien. Dije que sí porque me encanta el proyecto”.

Por otra parte, manifestó que en estos días se comunicará con Georgina y agregó: "Tengo una re linda onda. Es muy amiga de mi viejo, lo quiere mucho. Laburó con Yoyi Francella, con Mica Vázquez, siempre la mencionamos en Luzu. La tengo muy presente”.