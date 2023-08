En el oficialismo “se pica” la interna, con Cristina distante

La contienda electoral en cuenta regresiva para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias entró en cuenta regresiva y los candidatos desplegarán esta semana todas sus estrategias para captar votos entre un electorado cada vez más diverso, volátil y sectorizado. Hasta la recta final, así empezaron los pronunciamientos y acompañamientos de un lado y del otro del mostrador.

Dentro del oficialismo de Unión por la Patria (UP) se disputará una interna dentro en un contexto de incomodidad por la economía, con nuevos aumentos en alimentos, la cotización del dólar disparada y con cifras alarmantes de 18 millones de personas pobres en Argentina. Se le suma que no hay pronunciamientos claros de la jefa del movimiento kirchnerista, la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, este escenario parece no desalentar al oficialismo, que libra una interna entre los candidatos a presidente, el ministro de Economía Sergio Massa y el dirigente social Juan Grabois.

Para el ala ultra kirchnerista del exFrente de Todos, como La Cámpora y sectores más progresistas, la figura del actual ministro de Economía genera serias discrepancias y tensiones por su perfil conservador. Mientras, la estrategia de un segundo candidato en las PASO oficialista amplía la participación y le da una opción a los díscolos con Massa, pese a la orden de la “Jefa”.

La foto

Grabois va ganando volumen político, cosecha aliados y le agrega picante a la interna por la falta de apariciones públicas de la vice en apoyo al ministro: “No necesito la foto con Cristina Kircher; la precisan los que sobreactúan”, dijo en una entrevista. La vicepresidenta sigue muy distante de la campaña mientras deja trascender sus preocupaciones a los propios por el dólar y la inflación. La semana pasada sólo aparecióen Twitter con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, que va por otra reelección en ese distrito, en donde Grabois realizó una caravana y un acto, y Massa aún no hizo pie.

De un lado y del otro el oficialismo van mostrando sus mejores cartas yadhesiones, como los intelectuales y científicos, aquellos que empezaron a tener discrepancias con el gobierno. A través de una Carta Abierta un sector liderado por Ricardo Forster habla de una “democracia por venir para una patria, justa, libre y soberana”, manifestando el apoyo a la fórmula Massa- Rossi. Este espacio plantea para este lunes realizar un acto prometiendo un documento firmado por más de mil personas. Este no es el único acompañamiento que recibió el ministro.

Ayer se mostró en Ferro con los movimientos sociales oficialistas, donde la principal columna que núcleo a 2 mil personas estaba establecida por Barrios de Pie y el Movimiento Evita. Allí hizo un anuncio de gestión, a pesar de la prohibición que le cabe como ministro: dijo que pondrá en marcha este mes el “monotributo productivo” a través de un decreto de necesidad y urgencia.

Mientras, busca acercarse al público más joven con encuentros en la Universidad de San Martín anunciando medidas como el monotributo tecnológico y con la CTA de los trabajadores que conduce Hugo Yasky. Por su parte, la CGT tiene pautada su aparición pública el martes en apoyo al ministro, aunque ya habían hecho referencia sobre su inclinación en esta interna.

Pelea “cultural”

Del otro lado, Juan Grabois también va sumando nuevos aliados y cierra filas con los actores más renegados al ministro, con intelectuales que se pronuncian críticos frente a “esos intelectuales tienen cargos en el gobierno de Alberto Fernández“, como se puede leer en el comunicado que lleva la firma de Ulises Bosia; Natalia Vinelli; Aurelio Narvajas; Mario Santucho; Rolando Goldman; María Pía López (socióloga); Jorge Alemán (psicoanalista); Paula Litvachtky (directora ejecutiva del CELS); Peteco Carabajal (cantante y compositor); Juan Falú (guitarrista); Valentina Bassi (actriz), entre otros.

Reconocidos referentes del arte, la cultura y la ciencia consideran a los que apoyan a Massa “intelectuales orgánicos”, tomando categorías de Antonio Gramsci, buscan tildar a sus oponentes dentro del frente de poseer la “portación hegemónica que ejerce la clase dominante en la sociedad civil”.