Luis Brandoni destruyó a Ricardo Darín por "Argentina 1985": "Tienen el cu... socio y son cobardes"

Sabido es que, “Argentina, 1985” fue la película elegida para participar en la categoría de “Mejor película extranjera” en los Premios Oscar. Y aún, sin quedarse con la estatuilla, el largometraje dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín logró reconocimiento mundial y resultó elogiado tanto por la crítica, como por los espectadores.

Pero en este contexto, para Luis Brandoni faltó claramente la presencia de la figura de Raúl Alfonsín. "Después vienen los muchachos peronistas a hacer películas donde se omite la presencia de Raúl Alfonsín. Esos actores trabajando ahí, donde no aparece Raúl Alfonsín por temor a que la gente aplauda en el cine. Son capaces de cualquier cosa los peronistas", señaló Brandoni,

Asimismo, continuó explicando que "el Gobierno de Alfonsín le pide a la justicia militar que se haga cargo, la justicia militar no se hace cargo y por eso Alfonsín forma la CONADEP, sino ¿con qué se acusaba? Eso se hace porque había gente que asume esa responsabilidad extraordinaria y por eso se hace el juicio. En la película los militares no se hacen cargo y listo, se hace el juicio. Son capaces de cualquier cosa".

Vale recordar que, Brandoni y Darín protagonizaron juntos, hace poco tiempo, el éxito “Mi cuñado” en televisión y recientemente trabajaron en "La odisea de los giles", en 2019, pero a pesar de conocerse y haber compartido varias producciones, Brandoni optó por no decirle nada a su colega: "Si hablo me enojo, porque un día le voy a decir: '¿Cómo carajo hiciste Ricardo (Darín) para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín, ni ninguno que lo hizo'", contó.

Y para finalizar, agregó: "Como tienen el cu... sucio y son cobardes porque ellos no conformaron la CONADEP porque querían la amnistía", afirmó el actor, de 83 años, que integra las listas de Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio.