Mal acostumbrados: en 1 y 57 no creen que haya paz

En la antesala del clásico de fútbol platense que jugarán mañana Estudiantes y Gimnasia en el estadio Jorge Luis Hirschi, los vecinos que viven en el barrio del estadio Pincha dicen que “un clásico” es el que padecen ellos cada vez que se disputa un partido en uno.

En una recorrida que hizo este diario por la zona, los frentistas contaron cómo se preparan para el encuentro que como será entre los rivales históricos de la Ciudad, podría tener una previa más convocante y ruidosa.

“Estamos acostumbrados ya. No sé si es bueno o es malo, pero ya sabemos que cuando hay partido en Estudiantes o te encerrás en tu casa o te vas mínimo tres horas para estar en paz”, comentó una vecina de 3 y 55.

Esa es la costumbre que ya adoptaron la mayoría de los frentistas de la zona para “sobrevivir” a cada encuentro futbolístico.

“Como no tengo idea de fútbol, a veces me agarra de sorpresa algún partido y bueno, cierro ventanas y persianas, subo el volumen de la música y trato de relajarme, porque sino con el ruido que hay, sobre todo en la previa, es insoportable”, dijo otra frentista que paseaba a su mascota por la zona.

En ese sentido, la joven agregó que “si me entero con anticipación, trato de sacar a pasear al perro lo antes posible y armarme algún plan para no estar en casa, porque el ruido termina siendo bastante molesto”.

Claro que al tratarse de un clásico, creen que puede haber un poco más de tensión. “Espero que no haya peleas y esas cosas. Igual no creo que hinchas de Gimnasia vengan por acá”, observó una señora de 2 y 50.

Si bien muchos frentistas destacaron que desde hace unas semanas el paisaje del barrio ha mejorado un poco los días que hay partido o evento en UNO porque están los puntos de encuentro de hinchas y los accesos más organizados, lo que les sigue fastidiando son las explosiones de los fuegos artificiales que se tiran antes de cada encuentro.

“Esto es así, cuando hay un partido no puedo salir y no puedo volver. Lo que más me angustia es porque el perro sufre el tema de los fuegos artificiales. Y también es molesto que los hinchas se junten en cualquier esquina y no lo hagan en el Bosque, donde no molestarían a nadie. La mugre que dejan ya no tiene solución”, manifestó un vecino de 2 entre 58 y 59.

“Yo me encierro en mi casa y hasta que no termina todo, no salgo. Quedo presa por unas horas. Bajo las persianas para no escuchar tanto ruido y listo. Es una pena, pero bueno, no nos queda otra opción”, relató una señora que tiene su departamento a media cuadra del estadio.

“Esta zona es terrible. Es tedioso porque se juntan en la entrada de los edificios y dejan todo sucio, orinado y hasta vomitado. No les podés decir nada porque es gente alcoholizada y uno no sabe cómo pueden reaccionar. Te da miedo”, describió un vecino de diagonal 78 entre 2 y 3.

Comerciantes tranquilos

Quienes no tienen quejas sobre el clima que se genera en el barrio del estadio de Estudiantes cada vez que se juega un partido son los comerciantes.

“La verdad que yo nunca tuve problemas, y eso que antes se juntaban acá en la plazoleta y estaban varias horas antes del partido cantando”, contó el almacenero de 3 y 56. “A nosotros nunca nos faltaron el respeto ni nada”, sumó el almacenero.

Algo similar comentó el kiosquero de diagonal 78 y 2: “los vecinos se quejan porque ensucian, pero más allá de eso, nunca hubo lío o tensión en el barrio. Yo siempre abro cuando hay eventos en UNO y nunca pasó nada malo, Lo distinto puede ser que haya más gente porque es el clásico, pero no creo que haya lío”.

En tanto que en la verdulería de 3 y 55 explicaron que “el problema es cuando vendés bebida, que por ahí se sientan en la puerta del local a tomar. Pero como nosotros no ofrecemos alcohol, no tenemos inconvenientes”.

Pedido anticipado

Hace dos semanas, anticipándose a la disputa del clásico y conociendo cómo se desarrollan las actividades en torno al estadio UNO, los vecinos de la zona de 1 y 57 emitieron un comunicado pidiendo que toda la previa y la salida de la cancha se den “en paz”.

Los frentistas pidieron que todo se desarrolle en el marco de “un buen operativo de seguridad y de vigilancia” para evitar cualquier situación que pueda dar lugar a la violencia.

“Que haya una buena organización en torno a este esperado partido es muy importante para nosotros y para toda la Ciudad”, es el mensaje que dieron desde el vecindario.

También apuntaron al uso de la pirotecnia, dado a que en el barrio conviven personas mayores, niños y mascotas. “Si se puede promover una alternativa a los estruendosos artefactos sería un paso adelante para esta clase de eventos”, sostuvieron.

Además, propusieron que los puestos de comidas estén dispuestos a modo de “corredor gastronómico” a fin de ordenar ese aspecto en vez de que los puestos estén diseminados en los alrededores del estadio.

Otro de los puntos que reclamaron tiene que ver con la limpieza. “Es importante que funcionen los cestos de basura, que se concientice a la afición de su uso y que cada uno se encargue de lo que ensucia. Y para el caso de aquellos que por ahora no tengan en cuenta este aspecto, es importante que se destine gente a preservar la vía pública”.

“Que todo transcurra en paz, en todos los sentidos posibles. Que sea un evento para disfrutar más allá de quién gane o pierda. Es un hermoso partido de fútbol para vivirlo de la mejor manera posible y una oportunidad para demostrar que podemos vivir en paz”, expresaron los vecinos que vienen teniendo malas experiencias con los partidos que se juegan en UNO.