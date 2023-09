El yuan cayó y golpeó las reservas de Argentina

En agosto, el crecimiento de la economía china fue el más bajo del año. Europa y el Reino Unido también sufrieron la ralentización de sus economías. La respuesta de los inversores en las Bolsas del mundo fue negativa y todos los índices se desplomaron.

Además, la moneda china (el yuan) cedió 0,5 por ciento de su valor ante el dólar al cerrar a 7,3046 y está en el menor nivel desde agosto de 2007. Esto constituye una mala noticia para las reservas argentinas que están conformadas en un 50 por ciento por yuanes. En este marco, se perdieron 96 millones de dólares y las reservas quedaron en 27.678 millones.

Al Banco Central argentino no le fue bien en la plaza mayorista porque solamente consiguió retener 3 millones de dólares. La circunstancia con el sector importador alcanzó un tope y debió ser más relajado en la entrega de divisa. La deuda con el sector alcanzó los 39.333 millones de dólares, un récord.

En este marco, los bonos de la deuda externa argentina sufrieron la fuga de los inversores, en particular el bono que se utiliza para comprar dólar bolsa (AL30). En esta ocasión, este título perdió 2,22 por ciento. Los bonos bajo legislación extranjera perdieron hasta 4,35 por ciento. El resultado de la caída de la renta fija fue una suba del riesgo país de 41 unidades (+2,1 por ciento) a 2.136 puntos básicos.

Las acciones también fueron víctimas de la hecatombe internacional, con caídas importantes. Incluso los Cedear -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron bajas generalizadas con negocios por 25.552 millones de pesos.

Los dólares financieros registraron comportamientos dispares. El dólar MEP se mantuvo en 672,34 pesos, mientras que el contado con liquidación (CCL) cedió 1,1 por ciento, para cerrar en 761,35 pesos.

Según expertos, las acciones y bonos caen, pero la dolarización de carteras continúa. El dólar MEP intervenido y subsidiado por el Central sigue en valores por encima de 670 pesos, pero este precio no se puede mantener en el tiempo. Las acciones argentinas en Nueva York se desplomaron hasta 6,3 por ciento en dólares, como en el caso de Edenor. Por otra parte, los bonos tampoco quedaron al margen del negativo contexto internacional y los Globales tuvieron pérdidas de hasta 3,14 por ciento. Aparte de las intervenciones del Banco Central en el MEP, no se vislumbra una desaceleración de la dolarización de carteras por parte de los inversores con la vista en las elecciones de octubre y ello se ve reflejado en el alto volumen operado en el bono AL30D, donde interviene el Central. Si bien el “blue” y el CCL tuvieron bajas, no fueron tan importantes como para acercarse al dólar tarjeta (dólar ahorro), que cotizó ayer a 642 pesos.

El mercado de futuros también resultó golpeado por el bajo volumen y la presión oficial para desalentar expectativas de devaluación. De acuerdo a algunos analistas, en la plaza mayorista están inquietos por el escaso volumen de compras del Central. En las últimas cinco ruedas logró englobar compras por sólo 54 millones de dólares y el mayor saldo alcanzado fue de 21 millones. Los mercados a futuro operaron poco más de 671 mil contratos contra los 382 mil del lunes. Los ajustes fueron, en general, a pérdida.

Por otra parte, se conoció la reglamentación del nuevo dólar soja que abre la puerta a liquidar 25 por ciento en el mercado libre, lo que da un dólar de unos 455 pesos considerando el precio del CCL. Los productores estiman que con este dólar el gobierno podrá conseguir algo menos de 1.500 millones de dólares, dado que son más favorecidos los exportadores que los productores.