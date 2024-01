Estudiantes anunció la vuelta de Enzo Pérez: "El último Héroe del Mineirao está de nuevo en casa"

Ahora sí: se terminó la novela y Estudiantes anunció que Enzo Pérez volverá a vestir la camiseta del Pincha este 2024. Desde las redes sociales del Club esta mañana confirmaron que el mendocino, ex River, se sumará al plantel de Eduardo Domínguez para afrontar la exigente competencia que tendrá el equipo esta temporada.

"¡Lo esperamos y lo recibimos! Enzo Pérez es nuevo jugador de Estudiantes para iniciar su tercer ciclo en el club. El último Héroe del Mineirao está de nuevo en casa", fue el mensaje de los albirrojos para dar la noticia que tanto esperaban los hinchas y que este medio ya había dado como un hecho, asegurando que sólo restaba la confirmación oficial que finalmente llegó este miércoles.

😍 ¡Lo esperamos y lo recibimos! Enzo Pérez es nuevo jugador de Estudiantes para iniciar su tercer ciclo en el club. El último Héroe del Mineirao está de nuevo en casa 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/5PN4gDPl9Z — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 10, 2024

Presentan a Enzo Pérez en la Noche del León

Según pudo saber este diario, Pérez será presentado ante la prensa y tendrá un primer contacto con los hinchas el sábado 20 de enero, cuando en la Noche del León sea ovacionado por los cuatro sectores del estadio UNO.

Este medio venía hablando de la posibilidad de que regrese al Pincha desde diciembre pasado, incluso antes de que se anuncie su salida de River, club en el cual estuvo casi 8 años y en los cuales logró casi todos los títulos que tuvo por delante, entre ellos la Copa Libertadores ganada a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid. Ídolo acá y allá, se trata de uno de los refuerzos más impactantes del mercado de pases. O el más resonante.

Cabe recordar que el volante se despidió del Millonario el viernes 23 de diciembre en Santiago del Estero, cuando su equipo le ganó el Trofeo de Campeones a Rosario Central. Se fue con una copa en alto. Antes ya había hecho pública su decisión de alejarse de River, con múltiples versiones respecto a su relación con el entrenador Martín Demichelis

“Sobre lo que pasó, yo lo que hablo y dejo de hablar lo hago puertas para adentro. Me enfoco en ayudar y en que el equipo siga creciendo. Tenemos partidos muy importantes por delante y nos tenemos que enfocar en eso”, dijo en su momento y amplió: “No es el momento de hablar. Me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, vacío como jugador”.

Para el morbo periodístico, Estudiantes y River no están en la misma zona en la Copa de la Liga que comenzará a finales de mes, pero a mediados de marzo jugarán la Supercopa de campeones por haber ganado la Liga Profesional y la Copa Argentina cada uno de ellos. Y ahí sí, Enzo Pérez y Martín Demichelis estarán frente a frente, situación que será llevada con ignorancia por los protagonistas pero con todos los flashes de parte de la prensa.

Antes de irse de vacaciones a México con su familia, estuvo reunido con varios exjugadores del Pincha y con el secretario técnico Marcos Angeleri. Esa noche se empezó a gestionar su regreso, al que solo le faltaba su aprobación que finalmente llegó hoy. El viernes estuvo reunido con Eduardo Domínguez, habló con Juan Sebastián Verón y ayer dio el ok para sumarse al plantel lo antes posible. Es por eso que que desde las redes sociales del Club anunciaron oficialmente el tan esperado regreso ya que el propio jugador Quiere que este paso no sea uno más.

El pase más resonante del mercado argentino

El arribo de Enzo Pérez a Estudiantes es uno de los más importantes de este mercado de pases. O el más relevante de un deteriorado fútbol argentino. Llega para ser el líder del equipo, posiblemente capitán y el hombre que pueda hacer dupla con Santiago Ascacibar. De yapa ocupará el lugar que deja vacante Jorge Rodríguez, que se fue a jugar a Rayados de Monterrey. Claro que no tiene la misma edad (37 años contra 28) pero una lucidez para jugar al fútbol que sin dudas es un salto de calidad.

Firmará contrato por un año con opción a uno más. En los próximos días se estará entrenando en el Country de City Bell, para ponerse a las órdenes de Eduardo Domínguez.

Lo cierto es que Pérez arrancará el tercer período en Estudiantes, club al que llegó a finales de 2007 para jugar en el Clausura 2008. Ese año jugó la Copa Libertadores para el Pincha y en el segundo semestre fue finalista de la Copa Sudamericana, en aquella final que el equipo de Leonardo Astrada perdió contra Inter de Porto Alegre en un partido dramático.

Fue socio en la mitad de cancha de Juan Sebastián Verón (el que lo pidió en su momento y el que más fuerza hizo este año para su regreso) y Rodrigo Braña. Más joven fue carrilero por derecha en un 4-4-2 que con Alejandro Sabella funcionaba a la maravilla. En River se metió más para el centro y fue eje en otros esquemas, pero principalmente en el 4-3-3.

En el Pincha jugó 179 partidos entre competencia internacional y nacional. Marcó 18 goles y aportó 25 asistencias.

Sin dudas que el título conseguido en el Mineirao contra Cruzeiro en la Copa Libertadores fue lo más importante en Estudiantes, club con el que fue medalla de plata en el Mundial de Clubes 2009 y levantó la copa en el Apertura 2010. Es por ese motivo que el Pincha eligió anunciarlo en sus redes sociales haciendo foto en la obtención de la Libertadores, presentándolo como "el último héroe del Mineirao".