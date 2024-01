La dieta de los jubilados: consejos para alimentarse bien

Si bien la inflación afecta a la mayoría de los argentinos, los adultos mayores que cobran la jubilación mínima están entre los que más sufren el deterioro de su calidad de vida. Algo que queda a la vista cuando se tienen en cuenta los consejos de especialistas en nutrición sobre los alimentos que deberían incluirse en las dietas de los adultos mayores.

Como es evidente, a medida que el poder adquisitivo de las jubilaciones disminuye, la capacidad de los adultos para adquirir bienes de consumo básicos se ve afectada.

En ese contexto se pasan muchos sobresaltos, como es el caso de Ángela Albanese -73 años- que pertenece al segmento de jubilados que cobran los haberes mínimos. La mujer asegura que si no siguiera trabajando no podría hacer frente a los medicamentos, al pago de expensas, de servicios y de Internet.

“A nuestra edad tenemos que comer carne de vaca aunque sea una vez por semana, pero no la podemos comprar, al igual que la fruta o el pollo que se fue a las nubes; casi ni mate podemos tomar”, afirma.

Ángela desayuna mate, a media mañana come un huevo duro y una fruta chica. Almuerza una ensalada pequeña y cuando el presupuesto se lo permite le agrega pollo u otro huevo duro. “Compro carne una vez al mes y me arreglo con pechugas y mucha fruta. Pero a veces paso el día con galletitas y mate porque no hay forma de que me alcance el dinero”, concluye.

Alimentación adecuada

Marcela Guerrero, licenciada en Nutrición (MP 1104), señaló que el objetivo de una adecuada alimentación para un adulto mayor es mantener un óptimo estado de salud. Para eso es necesario cubrir las necesidades nutricionales, mantener el peso corporal adecuado, retardar la ocurrencia o progresión de enfermedades relacionadas con nutrición y evitar la ingesta excesiva de algunos nutrientes.

Se explica que además entran en juego factores tan variados como el trastorno de la deglución, las papilas gustativas que se atrofian , el estreñimiento, la pérdida de masa muscular, la dificultad de movimiento o la soledad.

Entre las sugerencias de los nutricionistas está planificar las compras para evitar gastos de más y utilizar productos de temporada que son más baratos y sanos.

La nutricionista indica que las frutas y verduras de estación son las más sabrosas y nutritivas. En esa lista enumera, entre otros, zapallo, calabaza, rabanito, tomate, espárrago, morrón, cebolla, chauchas, pepino, acelga, berenjena, choclo, manzana, sandía, uva, limón, pelón, pera, arándanos, frutilla, ciruela, cereza, damasco, durazno.

Además propone para el verano la elaboración de licuados frescos de frutas y agregar verduras a las preparaciones a base de huevo, como tortillas o revueltos.

Otra idea es cocinar carne o pescado al horno sobre un colchón de vegetales, eso le agrega más humedad y sabor a la preparación.

También se promocionan cortes de carnes más económicos que brillan con las largas cocciones como la tapa de nalga o de asado, paleta, roast beef y osobuco. Si bien esos trozos son de olla, para estofar o guisar, también se pueden preparar al horno y resultan deliciosos.

Para potenciar los cortes, se apunta que conviene cubrirlos con líquido (caldo o salsas varias) y cocinarlos a baja temperatura, un tiempo prolongado.

Comer bien

■ Recurrir a alimentos saludables y accesibles como las legumbres y los cereales

■ Comparar precios y tener en cuenta la información del etiquetado, ya que es importante elegir los productos más saludables.

■ Estar atentos a la conservación apropiada de los alimentos y aprovechar las sobras para hacer nuevos platos.

■ Adecuar la forma, consistencia y temperatura de los alimentos según masticación, deglución y motricidad fina.

■ Utilizar variedad de hierbas aromáticas, condimentos y especias a fin de aumentar la percepción del sabor. Reducir al mínimo el consumo de sal y grasa.