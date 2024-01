Moyano apuntó contra Alberto, Cristina y Massa: "¿Dónde están?"

Uno de los cosecretarios de la CGT y secretario adjunto de la Federación de Camioneros, Pablo Moyano, sostuvo hoy que la central obrera es "el único muro de contención de los trabajadores" ante las políticas que pretende implementar el gobierno del presidente Javier Milei, e instó al peronismo a "reorganizarse en el Congreso" para oponerse a la promulgación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y a la aprobación del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviada por el Ejecutivo al parlamento.

Y en ese marco, lanzó un fuerte cuestionamiento hacia Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner al preguntar "¿dónde están?".

"Hoy somos el único muro de contención contra el avasallamiento de los derechos de los trabajadores. Los dirigentes del PJ (Partido Justicialista) "se tiene que reunir y reorganizarse, sobre todo en el Congreso. Les pedimos que estén con nosotros en la calle resistiendo. Tenemos que estar todos juntos para frenar esta política de hambre contra el pueblo argentino", señaló Moyano.

El dirigente sindical calificó además como "un show" las demandas económicas a los sindicatos anunciadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el propósito de exigirles a las organizaciones gremiales para que paguen los costos de los operativos policiales que ponen en marcha ante las protestas y movilizaciones.

"Es parte del show de la ministra Bullrich. En la época del gobierno de Mauricio Macri había multado a nuestra organización gremial (Camioneros) por casi 800 millones de pesos por hacer asambleas. Luego, la justicia desestimó todo. Ella se pone al frente de las pantallas para demostrar fortaleza contra los trabajadores. Lo que hace es una pavada porque quiere imponer fuerza frente a todas las movilizaciones que se van a realizar por la pérdida del poder adquisitivo que van a sufrir los trabajadores", apuntó Moyano.

El titular de Camioneros reafirmó su rol opositor al Gobierno nacional, al subrayar que se opondrá a "cualquier reforma laboral que vaya en contra de los derechos de los trabajadores", al igual que "a las privatizaciones de la empresas del Estado y a toda medida que afecte la soberanía nacional".

Moyano comparó el rol actual que desempeña como referente de movimiento obrero organizado, con el papel que cumplió su padre, Hugo, que desde la conducción del sindicato de Camioneros se opuso a las políticas económicas del gobierno de Carlos Menem. "Ahora nos toca a nosotros con la CGT oponernos al DNU y a la ley ómnibus, de la misma forma en la que Hugo lo hizo durante el gobierno de Menem. En este contexto, parece que el PJ está acéfalo. "No veo tampoco a ningún dirigente que se haya puesto al frente de frenar esta locura. Hasta ahora solo lo hace la CGT", remarcó Moyano.

El dirigente camionero consideró además que el rechazo a las iniciativas que el gobierno pretende aprobar en el Congreso "debe ser general" y lamentó que muchos legisladores "no sean claros" al respecto.

En ese marco fue que se preguntó por el rol que están cumpliendo el ex presidente Alberto Fernández, quien se encuentra viviendo en España, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. "No tengo compromiso con nadie, digo lo que siento como militante: ¿dónde está Alberto? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Máximo? ¿Dónde está Sergio?". "Tenemos que estar todos juntos, no es que perjudican sólo a los camioneros a un trabajador de SMATA, acá vienen con todo contra los intereses de los argentinos. Creo que tendría que reaccionar, convocar y estar en la calle", agregó.