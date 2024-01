El millonario juicio por calumnias e injurias que Mónica Farro le ganó a Pamela Sosa

Mónica Farro le inició un juicio por calumnias e injurias a Pamela Sosa luego de que dijera en los medios que la vedette uruguaya era amante de Aníbal Lotocki. Recordemos que se trata de la persona que intervino mediante cirugías plásticas a Silvina Luna antes de contraer enfermedades por mala práxis.

"Yo estaba en pareja. Ella se había separado de Aníbal por todo esto que pasó hasta ahora y salió diciendo que yo estaba en pareja con esta persona que estaba detenida, que me a mí me trajo un montón de problemas. Hablé con Débora Ambo, que fue la encargada de seguir este juicio porque ya tiempo y ella nunca paró con esto", dijo Mónica sobre Pamela Sosa, al tiempo que confesó: "Ella en ese momento apeló y lo mandamos a quiebra y salió todo a favor nuestro y ahora estamos esperando que pague", dijo Mónica.

"De cuanto dinero se trata, eso no se puede decir pero, son unos cuantos millones y tiene que pagar. Ahora ya me pidieron mi CBU para depositar, que me tendrían que haber depositado la semana pasada", señaló Farro.

Para finalizar y feliz por haber ganado la pulseada ante Pamela Sosa luego de que la difamara, Farro contó: "Débora Amato, a quien le agradezco un montón, me dijo que están en feria pero cada día que pase del atrase siempre se va sumando un poquito más y se va reacomodando un montón el interés".