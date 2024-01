Dispar reacción de usuarios: la “grieta” por la suba del boleto de micro

Con dos viajes de ida y dos de vuelta en micro, Fabiana Dorado, vecina -hasta ahora- de Olmos ya está pensando en mudarse a Los Hornos, donde trabaja. Toma el Oeste y el 307 de lunes a sábado. “Imposible tener ese gasto para lo que gano”, confió la mujer que con un boleto mínimo de 83,77 pesos y otro de segunda sección de 98,96 pesos, en los cuatro servicios está consumiendo de la SUBE 365 pesos seis veces por semana.

En la jornada de ayer debutó el último reajuste en las tarifas del transporte público, que significa un aumento del 45 por ciento en el boleto, tanto del sistema de colectivos como en el tren. Las paradas de micros del centro platense, además de desbordar de usuarios en los horarios pico a raíz del achique de las frecuencias, acumulaban el mal humor de los pasajeros que ya empezaban a percibir el impacto del encarecimiento de los viajes, aunque este diario, en sus consultas, también se encontró con respuestas de aceptación del incremento, por entender algunas personas que el valor de los viajes estaba “retrasado”.

El último aumento que se había registrado en el sector había sido en agosto pasado. Ahora, en este ajuste se advirtió que el precio del boleto de micro en el área de La Plata, Berisso y Ensenada resulta más caro que en la jurisdicción del AMBA, ya que en esa zona por el viaje de la primera sección se pagan 76,92 pesos, mientras que en nuestra región esa categoría (un recorrido de 0 a 3 kilómetros) cuesta 83,77 pesos.

En esta región, el boleto más utilizado por los vecinos es el correspondiente a la segunda sección, con la prestación de un recorrido de 3 a 6 kilómetros. Esa distancia ya sale 91,45 pesos. En cambio, el trayecto que le sigue, de 6 a 12 kilómetros, alcanzó un valor de 98,96 pesos; de 12 a 27 kilómetros, 105,98 pesos; y más de 27 kilómetros, 111,83 pesos.

A favor y en contra

“Todavía no es mucho lo que pagamos para viajar”, señaló Patricia Sosa, vecina de Las Quintas y usuaria de la línea Oeste, a quien el boleto de ida diario le cuesta 91.45 pesos. “Por todo lo que habían dicho pensé que podría ser peor, pero así no me parece tanto, mientras que no vaya a costar más de 100 pesos”, añadió la mujer que esperaba el ramal que la deja en su barrio en la parada de diagonal 80 entre 4 y 48.

La parada de 7 y 49, por donde pasan las líneas Oeste, 225, 215 y 561, se presentaba ayer pasado el mediodía como el típico paisaje del mes de enero, con no menos de 30 personas repartidas entre las franjas de sombra que ofrecía la vereda, a la espera del micro.

A la bronca de tener que esperar tan largos minutos al micro, en algunos usuarios y algunas usuarias se sumaba el malestar por tener que afrontar un aumento del boleto.

Una de las usuarias de ese refugio, Gisela Monti, vecina de Berisso con compromisos en la zona céntrica de La Plata, pagó 105,98 pesos para llegar a esta ciudad en un ramal de la línea 214. “Es una locura -planteó la joven-. Con menos de diez viajes voy a llegar así nomás a 1.000 pesos; voy a tener que recargar la SUBE a cada rato”.

Por su parte, la usuaria Verónica Caro, quien también viaja diariamente de Berisso a La Plata y viceversa, consideró “muy bajo” el precio de la tarifa anterior, por lo que no se quejó por el reajuste. “Para mí está bien, porque si aumenta la nafta le boleto tiene que aumentar”, dijo.

Tampoco objetaron el aumento del boleto del micro Augusto Rizzo y su mujer, Angelina. El matrimonio esperaba en la parada de 47 y 7 que pasara el ramal del 275 que los dejaría en Punta Lara, adonde iban a pasar la tarde de sol.

”No me parece mal el aumento -resaltó Augusto-. Estaba muy barato, muy retrasado el boleto; cualquier cosa costaba más que un viaje en colectivo”.

El precio del transporte público no alcanzó con este incremento lo que el gobierno nacional entiende que esté acorde con esos servicios, por lo que sufrirán esas prestaciones un nuevo ajuste en los primeros días de febrero. Según se anticipó, en el caso del boleto mínimo de micro se ubicará en los 270 pesos.

El tren, como ya lo señaló EL DÍA, también es más caro desde ayer. Viajar en la línea Roca (que cumple el servicio La Plata-Constitución y sus paradas intermedias), sale 37,38 pesos la primera sección, 48,39 pesos la segunda; y 59,37 pesos el punto a punto.

En el caso de la prestación ferroviaria que llega a CABA, si no se utiliza el sistema SUBE y se paga con efectivo hay que pensar en un gasto de 115 pesos.