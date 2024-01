El Indio Solari cumple 75 años y lo disfruta con el cariño de su público “Son mis pulsiones de vida”

Hace 75 años nacía Carlos, el hijo de José Solari y Celina Estelita Choy, el hombre que décadas después comenzaría, desde nuestra ciudad, un camino en el que marcaría una impronta en la música argentina como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ahora adquirió un rol activo en las redes sociales, donde los mensajes de agradecimientos en un nuevo aniversario de vida estuvieron a la orden del día: “¡Gracias a todos! Son mis pulsiones de vida”, expresó en sus redes.

Asimismo, recordemos que, en lo que respecta a su vida académica, tras concluir los estudios secundarios intentó continuar su formación en el Instituto de Bellas Artes, periodo que culminó con su expulsión: “En esa época lo más importante era la rebeldía”.

Estando al frente de Los Redondos, el Indio se cansó de vender álbumes y llenar estadios hasta que el grupo se disolvió. Allí fue cuando fundó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con los que editó cinco discos de estudio. también, en el 2022 emprendió un nuevo proyecto en solitario en colaboración con miembros de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, denominado El Mister y Los Marsupiales Extintos, que se caracteriza por la exploración de la música experimental. Las creaciones resultantes fueron compartidas a través de su canal de YouTube.

Entre las composiciones presentadas en su canal se destacan “De las ventajas de caminar dormida” y “Ken Kesey (scherzo)”. Este proyecto representa un esfuerzo creativo adicional por parte de Solari, consolidando su presencia en el ámbito musical con una propuesta sonora experimental y distintiva.

Profético y reflexivo, expresó en distintos momentos su perspectiva frente a la vida y la fama: “Yo tengo la suerte de que el público de Los Redondos haya proyectado sobre mí ciertas destrezas o aptitudes. Ha pretendido de mí cosas –con respecto a la honestidad, por ejemplo– que, si yo tuviese que reivindicar en un examen, probablemente no aprobaría. ¿Qué pruebas tienen? Son necesidades de la gente, que precisa de algún muñeco que se calce ese chaleco. La ventaja que tiene eso es que te da permiso para ser mejor. Cuando la gente te da ese permiso y no lo aprovechás, sos un boludo. No cuesta tanto ser honesto cuando hay tanta gente a favor de que lo seas”.

Finalmente, y respecto de la posibilidad de un regreso a los escenarios, aclaró: “No, porque no es que caés en un paracaídas ahí en ese momento. Tenés que estar horas antes ahí, y estoy muy incómodo. Acá tengo todo lo que necesito y me gusta: están mis libros, mis discos, la pileta calefaccionada para hacer las elongaciones...”.