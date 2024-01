Sentido y profundo mensaje de Sabrina Rojas tras el conflicto con Luciano Castro: “Solo quiere manipularte”

Sabido es que, hace unos días estalló un inesperado conflicto entre Sabrina Rojas Luciano Castro luego de que ella lo acusara en sus redes sociales por su rol de padre de Esperanza y Fausto, hijos que tuvieron en común. Sin embargo, tal cual adelantara este diario, la actriz luego aclaró que no había sido tan así. “Las personas que tienen hijos en común, y están separadas a veces no se entienden. Así son los vínculos. Como dos hermanos que a veces se pelean y se enojan y pueden estar dos días sin hablarse y después vuelven a dialogar. Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos”, había señalado Rojas.

Por su parte, el actor optó por el silencio de manera pública tanto en sus redes sociales como con la prensa, pero, Sabrina volvió a apuntar contra su ex en las redes. En esta ocasión, la modelo hizo una profunda reflexión en sus historias. “Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, dijo, para después sumar: “Que nunca invaliden lo que te sucede. Escucharte y explicarte por qué estás equivocado, eso es una persona que vale la pena. Quien se enoja y distorsiona todo para hacerte creer que sos un ser conflictivo por expresar algo que te molesta, solo quiere manipularte”.

Finalmente, Sabrina cerró: “Que nadie te haga creer lo que no sos. Que nadie te saque la libertad de confiar en que lo que vos hacés está bien”, concluyó la actriz quien acompañó sus palabras con un video que hacía referencia a la manipulación de las personas y a cómo se comunican las parejas.

En este panorama, vale recordar que quien salió a decir lo suyo fue Flor Vigna, novia de Castro desde hace dos años y medio. “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”, aseguró Flor.