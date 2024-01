Juan Martino rompió el silencio tras la denuncia de abuso de Flor Moyano: “No la traté bien”

El hermano de Majo Martino, Juan Martino, rompió el silencio sobre la denuncia de abuso sexual con acceso carnal que le hizo Flor Moyano en 2023. La acusación se desprendió de la participación de ambos en El Hotel de los Famosos.

Desde Intrusos, el influencer contó que se enteró de la causa por la televisión y “no sé cómo voy a superar todo esto”. A su lado estaba su abogado.

Así, comenzó su descargo: “Con Flor desde el tercer día nos vinculamos sentimentalmente. Estaba linda la relación. Eso me dolió, porque yo estaba involucrado con ella. Fue a la única persona a la que le conté que estaba desgarrado y ella me cuidaba y me ayudaba”.

Martino, respecto a ser apartado del reality por la denuncia, contó: “A mí los productores me dijeron que nos teníamos que superar y yo pensé que me iban a cambiar de equipo. Me dijeron que ella estaba incómoda por cosas que yo le había dicho y que la psicóloga y la producción habían definido separarme”.

Se defendió con supuestas pruebas

“Acá está todo lo que hay. Yo nunca le insistí para tener sexo. No tuvimos relaciones sexuales”, aseguró Juan Martino con un pendrive en la mano, en referencia a los videos que Flor Moyano acercó a la Justicia para la denuncia por abuso sexual con acceso carnal.

“Me arrepiento de ser demasiado directo en la forma de expresarme, de decir las cosas como vienen, de no medir eso. Cada vez que ella me puso un límite, yo lo respeté”, afirmó. “Lo que sentí es que se contó una historia para hacerme quedar mal y en esa historia se cambiaron todas las piezas para que yo fuera el lobo”, mencionó Martino.

En los vídeos que él y su abogado aportaron, se los puede ver a ambos acostados en una cama besándose mientras se tapaban para que las cámaras no los vieran. En cierto momento, uno de los participantes entra a la habitación para dejarle preservativos y Moyano se lamenta insultando.

“En el video, Mimi Alvarado estaba en la cama de al lado, que está a medio metro. También estaba en la ducha cuando nos bañábamos desnudos”, comentó el denunciado sobre la posibilidad de tener a Mariela Alvarado como testigo.

“Ella denuncia un hecho traumático, una violación, pero lo está abrazando. ¿Conocen a alguien que esté en una situación tan traumática que abrace al violador?”, argumentó el abogado de Juan Martino. En tanto, el influencer recordó que la joven “me pidió que me depile” la zona íntima.

“Soy consciente de que no la traté bien y está mal. Fue porque estaba enojado porque venía viendo que Flor tenía un discurso”, concluyó tras mencionar que Moyano tenía celos de Yasmín Corti en El Hotel de los Famosos.