Sarah Ferguson en “shock” tras conocer que padece melanoma

LONDRES

La duquesa de York, Sarah Ferguson, admitió ayer que recibir el diagnóstico de un melanoma maligno le supuso un “shock” y agradeció los “muchos mensajes de amor y apoyo” recibidos, en un posteo colgado en su cuenta de Instagram.

“Me he tomado algún tiempo para mí porque me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, y el segundo en menos de un año después de que me diagnosticaran cáncer de mama el pasado verano (boreal) y de haberme sometido a una mastectomía y cirugía reconstructiva”, señala Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, en su mensaje.

La madre de las princesas Eugenia y Beatriz considera que “fue gracias a la gran vigilancia” mostrada por su dermatólogo que se le pudo detectar el melanoma.

“Como es natural, otro diagnóstico de cáncer ha sido un ‘shock’ pero estoy de buen humor y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, afirma.

El portavoz oficial de la excuñada del rey Carlos III comunicó el domingo que se le había detectado el nuevo cáncer, al que se pudo identificar tras haberle sido extirpado un lunar canceroso durante el tratamiento que la duquesa ya estaba recibiendo debido a un cáncer de mama.

Ese portavoz señaló que el dermatólogo de la exnuera de la fallecida reina Isabel II “pidió extirpar varios lunares y analizarlos, al mismo tiempo que la duquesa era sometida a cirugía reconstructiva tras su mastectomía, y uno de ellos ha sido identificado como canceroso”. Sarah está “increíblemente agradecida” a su equipo médico”, agregó.

Según el portavoz, Sarah cree que su experiencia “pone de manifiesto la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y emergencia de nuevos lunares que pueden ser una señal de melanoma”.

En su mensaje de Instagram, la duquesa de York agrega: “Estoy descansando en casa con mi familia, sintiéndome bendecida por contar con su amor y apoyo.