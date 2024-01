Cande Molfese y la verdad de su pelea con Melina Lezcano: la cantante reveló todos los detalles

Durante la pandemia en especial, Melina Lezcano y Cande Molfese han sabido forjar una amistad que traspasó la pantalla. Empezaron su relación como vecinas y luego se hicieron íntimas, mientras pasaban las tardes bailando, cantando y hablando.

Sin embargo, algo ocurrió entre ellas que en redes sociales y en la vida diaria ya no pudieron encontrar esa amistad que las unió. Ahora, Lezcano rompió el silencio y contó todos los detalles.

Durante este tiempo en que estuvieron distanciadas, ni la cantante ni la influencer se refirieron al tema hasta ahora. Pero la artista se animó a responder una pregunta frecuente de sus seguidores: qué pasó con Molfese.

La verdad

En sus historias de Instagram, la ex Agapornis comenzó su descargo: “Bueno, esta pregunta es la más recurrente de todas. Voy a contarlo porque la verdad es que no hay nada que ocultar. No pasó nada, sinceramente, yo tampoco sé mucho qué pasó”.

Y siguió: “Yo simplemente hice la pregunta de si estaba todo bien y del otro lado recibí que no estaban para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos”.

“Había una necesidad de distanciamiento. Básicamente, no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie”, agregó. “Pero no pasó nada. Nos queremos mucho, fue una persona muy importante para mí y en lugar de un amor de verano, se podría decir que fue un amor de pandemia”, concluyó.