Murió Gabriela Pando, ex jugadora y jefa de equipo del seleccionado argentino de hockey

Gabriela Pando, ex integrante del seleccionado argentino de hockey sobre césped, oro panamericano en Mar del Plata 1995 y olímpica en Atenas 1996, falleció este martes a los 53 años a raíz de un cáncer.



"Con profundo dolor anunciamos el fallecimiento de Gabriela Pando, ex jugadora de las Leonas, quien vistió la camiseta del seleccionado nacional mayor entre 1989 y 1998. Durante su carrera obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y también fue distinguida con el premio Olimpia de Plata en 1992″, publicó la Confederación Argentina de Hockey en su cuenta de Instagram.



"Desde 2014 hasta 2017 fue Jefa de Equipo del Seleccionado Mayor nacional, cosechando en el camino importantes podios y acompañando al crecimiento del hockey y de las Leonas. Desde la Confederación Argentina de Hockey acompañamos a su familia en este difícil momento y valoramos todo lo aportado al deporte en su trayectoria”, concluye el mensaje de la CAH.



Hace dos días, Luciana Aymar había posteado en sus redes sociales un pedido de oración por la salud de su ex compañera de Selección: "'Colito', estamos todos pensando en vos! Mandándote mucha luz y fuerzas".



Gabriela Pando jugó durante muchos años en Lomas Athletic, club con el que ganó siete títulos del torneo local; vistió la camiseta del seleccionado nacional entre 1989 y 1998 y fue jefa de equipo del plantel de Las Leonas entre 2014 y 2017.