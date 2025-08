Joya platense: con 11 años publicó un libro y ganó una decena de concursos

En términos etimológicos entiéndase a la palabra “crisis” como rotura, decisión, cambio, movimiento; un suceso cúlmine que impera a hacer algo nuevo.

María Victoria Brown tenía 6 años recién cumplidos cuando, en plena pandemia, murió su abuelo Abel. Fue entonces cuando la crisis se presentó ante ella.

Para combatir su malestar, Karina, su maestra de la última salita de jardín, le recomendó que escribiera una carta a su abuelo contando su dolor, sus miedos. María Victoria lo hizo y, en diálogo con EL DIA, aseguró que al terminar la carta un gran alivio invadió su cuerpo. Ese día, la platense de seis años supo que sería escritora.

Cinco años después, María Victoria Brown, con tan sólo 11 años, publicó su primer libro “Historias de mi universo. Relatos que unen corazones y Almas” a través de la Editorial Dunken. Además lleva ganados más de diez concursos literarios nacionales e internacionales, y a este diario afirmó: “Sigo en búsqueda de tener más ideas, ser original, lograr que me lean y que a través de mis textos, reflexionen”.

La escritura

La semilla estuvo siempre en la tierra. En su libro, en una especie de prólogo cuyo nombre es “Nota de la autora”, María Victoria confiesa: “Desde que tengo memoria me fascinan las historias”. Entonces, en una familia plagada de relatos, desde muy joven comenzó a pensar en su propio universo, en sus historias personales por contar.

“Desde que escribí la carta a mi abuelo, comencé a escribir todo lo que me hacía mal. Mi mamá, María Cecilia, se dio cuenta que me gustaba hacerlo, entonces me empezó a ayudar”, rememoró María Victoria.

Así fue cómo los universos que habitaban en su interior y la necesidad de expresarlos -a partir de la muerte de su abuelo-, confluyeron.

“Cuando yo estaba en primer grado, los profesores del colegio me recomendaron que envíe mis textos a concursos. Empecé a ganar y a hacerlo cada vez más”, continuó. “Yo escribo sobre temas que me interesan y además me gusta hacerlo, porque soy medio tímida y no hablo tanto. En mis relatos, puedo expresarme”, agregó.

En “Nota de la autora”, la joven platense continúa: “Antes de aprender a escribir, inventaba cuentos cortos en los que los personajes de ficción hablaban por mí y así yo no tenía que exponerme tanto”.

Lo cierto es que María Victoria lleva trece primeros premios en concursos, la mayoría de España. De índole nacional ganó “Cazacuentos”, un tradicional certámen literario para niñas de 7 a 12 años, entre otros. Carlos, su padre, explicó a este diario: “Cada concurso que se presentó significó un desafío para ella. Son temas puntuales o temas disparadores que la motivaron a seguir escribiendo. Un regalo, un diplomita; el reconocimiento le hizo muy bien”.

La obra

Cuando hay un tema que le interesa, María Victoria piensa, investiga, escribe. Lo que le parece bien, lo guarda. Lo que no, lo descarta. Después, pasa del papel a la computadora y tras una corrección exhaustiva ortográfica y de sentido, termina y vuelve a arrancar.

Así construyó “Historias de mi universo”, cuentos que exhiben “temas sociales que buscan hacer del mundo un lugar mejor. Son relatos que hablan sobre la empatía, la memoria, la bondad, el amor al otro. Son temas que me gustan y me conmueven”, analizó Brown.

En “Nota de la autora” dice: “En todos estos relatos, más allá del origen, intenté plasmar esos temas que me inspiran un poco para poder expresar mis propios sentimientos, pero también para intentar que los lectores reflexionen sobre estos asuntos, porque para modificar las realidades es necesario que cambiemos todos como sociedad. Este libro intenta ser mi granito de arena, aunque sea muy pequeño, para que eso suceda”.

Los cuentos que integran el libro ganaron concursos nacionales e internacionales

Lo cierto que para escribir también hay que leer. “Mi favorito es Pablo de Santis”, un reconocido escritor argentino. “Después de leer ‘El inventor de juegos’, leí todas sus obras para niños y adolescentes”, contó María Victoria. Sin embargo, también se nutre de autores clásicos.

El libro, editado por Dunken, contó con la colaboración de Belén Cappellotto, responsable de la ilustración y, además, profesora de Plástica de María Victoria. Además, estuvo presente en la Feria del Libro Infantil y Juvenil que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno.

¿Cómo conseguirlo? Está disponible en la librería de la editorial, de forma digital y en las grandes plataformas de comercio electrónico. Asimismo, desde el viernes 7 de agosto, podrá conseguirse en dos grandes librerías de la Ciudad.

Escribir, publicar, verse en la vidriera. Sobre ello, María Victoria Brown reflexionó: “Es muy emocionante tener mi primer libro. Me gustan que me hagan devoluciones o ver a personas con mi libro. ¿Expectativas? Ser leída e incentivar a otros a que también escriban, a que reflexionen”.