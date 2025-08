El festejo con sus glorias: Estudiantes celebró sus 120 años

Estudiantes se regaló un gran festejo por sus 120 años, que cumple hoy. Si bien las celebraciones dieron inicio el viernes y continuaron el sábado, el plato fuerte fue ayer luego de la maratón, los juegos y sorpresas: la estatua de Osvaldo Zubeldía y el show de drones en el cielo platense.

Cuando la noche cayó por completo en la entrada del Bosque , la música, el juego de luces y la prueba de drones que cubrían el oscuro cielo y que más tarde tomarían el protagonismo, comenzaron a anticipar el momento que desde hace semanas se había anunciado, y el cual, los hinchas esperaban con ansias, la inauguración de la estatua de una nave insignia de la Institución Osvaldo Zubeldia, quien marcó un antes y después no solo en Estudiantes sino que del fútbol argentino. Con estos condimentos, y con el estacionamiento y el Paseo de los Profesores colmado, la expectativa era cada vez más grande.

Luego de pasado un tiempo, se hicieron presentes los futbolistas que integran el primer equipo del Pincha, acompañados del secretario técnico Agustín Alayes, y el presidente Juan Sebastián Veron. De esta forma, los hinchas pudieron aprovechar el momento para sacarse fotos con el plantel, que luego subió al escenario.

Una vez arriba de la tarima ubicada en el estacionamiento de 1 y 55, los jugadores fueron presentados uno por uno por la voz del Estadio. Instantes más tarde, el capitán de Estudiantes Santiago Ascacibar tomó el micrófono y brindó algunas palabras, en donde agradeció el apoyo de los hinchas, y destacó el gran trabajo realizado para poder llevar adelante el evento. Siguiendo esta línea, posteriormente, Guido Carrillo tomó la palabra, donde además de los agradecimientos comentó que el equipo está preparado para competir en lo que se le avecina.

Con este color y de forma imprevista, los campeones del Mundo, Bambi Flores, Alberto Poletti, Carlos Pachamé y el histórico Miguel Ignomiriello posaron junto a la estatua tapada del Zorro qué más tarde descubrirán.

Poletti, Ignomiriello y Pachamé recorrieron parte de la historia de Estudiantes en el aniversario

Antes de que el hecho ocurra el máximo mandatario albirrojo decidió continuar con los agradecimientos. “Estoy muy contento realmente, han sido tres días de pura alegría y festejo”, comenzó la Brujita. A su vez, agregó: “Estamos pasando un lindo momento, no solo en lo deportivo, sino que también en lo institucional, y sabemos que no nos vamos a quedar con esto, sino que vamos a ir por más”. Para cerrar, el ídolo comentó: “Cuando hablamos de Estudiantes, no hablamos solamente del Club, sino que también de los deportistas, hinchas y dirigentes que pasaron y que están presentes”.

Para comenzar la cuenta regresiva de la presentación de la estatua, en la pantalla gigante proyectaron un emotivo video con las palabras de Osvaldo Zubeldía, e imágenes históricas y actuales de los planteles.

De esta forma, una vez finalizado el video, los campeones del Mundo en Old Trafford, junto a las dos sobrinas de Zubeldía, Patricia y Gabriela Olmedo, corrieron el telón para dar por inaugurada la figura del entrenador que revolucionó a Estudiantes. La misma quedó ubicada en el Paseo de los Profesores con sentido a Avenida 1.

Luego llegó el turno de los drones, primero para crear una figura de león rugiendo, después una escuela y por último la palabra trabajo. De inmediato recrearon el gol en Manchester con la copa del mundo.

La imagen de Juan Sebastián Verón con la Copa Libertadores / EL DIA

MARATÓN Y TARDE EN FAMILIA

Las actividades del domingo comenzaron temprano, con la carrera “Juan Ramón Verón”, la cual contó con una gran convocatoria, una cifra superior a los 1000 participantes. La maratón tuvo tres distancias, la de 600MT, desarrollada por las inmediaciones del Estadio UNO. La de 3K, con largada desde 1 y 55 hasta plaza San Martín y regreso. La última fue de 11K, que también largó desde el estacionamiento, recorrió parte del bosque platense y continuó hasta plaza Islas Malvinas, para luego regresar por el mismo camino.

Los ganadores de la maratón que se corrió en la Ciudad / R. Acosta

A su vez, durante toda la jornada los hinchas pudieron aprovechar del patio de comidas, la tienda pincha y una plaza de juegos. Que tuvo la particularidad que los socios pudieron aprovechar de todo eso con la presencia de grandes glorias de la historia albirroja y futbolistas del actual plantel. Como sucedió en el Torneo de Ajedrez Infantil, donde apareció el presidente de la Institución, Juan Sebastián Verón. La competencia se realizó a orillas del campo de juego, en donde comúnmente se lleva a cabo la experiencia fútbol.

Por su parte, no faltaron las muestras históricas y artísticas, tanto dentro del Estadio como en uno de los escenarios, que a su vez, acompañaron la tarde con Rock, Reggae y Freestyle. Además de esto, también se realizaron diferentes charlas, “Osvaldo Zubeldía. El nacimiento de la contracultura”, y relatos de Malvinas.

El ambiente sonoro estuvo en manos de los DJ Valentina Balda, Fran Peñaflor, Emiliano Luna, Martín Di Salvo y Javier Zurro. Aparte de la presencia del músico confeso hincha de Estudiantes Joel Campos, el ex jugador Seba Dubarbier, Confites y DJ Pipo, quienes estuvieron en la tarima principal ubicada en el estacionamiento. Otro de los escenarios estuvo colocado en 115 y 57, donde Encías Sangrantes y Norma pusieron el rock sobre la mesa, El Lima Arravillero la mezcla de cumbia villera y tango, Techno con As25k, y Manada Reggae para la relajación.

Por otra parte, cuando el sol comenzó a posarse sobre la entrada del pulmón platense, el primer equipo junto al cuerpo técnico con Eduardo Domínguez a la cabeza se acercaron al Paseo de los Profesores para compartir la tarde con los socios, hinchas y público en general, presente sobre calle 55.