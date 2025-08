Inflación platense: 1,8% en julio; leve suba mensual del índice en la Ciudad

El Índice de Precios Básicos (IPB) de La Plata registró en julio una variación mensual del 1,8 por ciento, lo que representa un pequeño repunte de 0,2 puntos porcentuales con respecto a junio, pero el dato es que se mantiene por debajo del 2 por ciento. El rubro con mayor incidencia fue alimentos, y la banana fue lo que más subió, con el 14,5 por ciento. El índice fue difundido por la Cámara de Comercio de La Plata y el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la facultad de Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.

En términos interanuales, la medición alcanzó el 34,7 por ciento, mientras que la variación acumulada de enero a julio es del 16 por ciento.

Como se dijo, el rubro con mayor incidencia en el aumento del índice de precios básicos (IPC) local fue Alimentos y Bebidas, con una suba del 1,7 por ciento. A pesar de ser el principal motor del índice, este valor se ubicó 0,1 puntos porcentuales por debajo del registro de junio, lo que sugiere una continuidad en la desaceleración observada en este sector. Dentro de este rubro, se destacaron los incrementos en productos como además de la banana, la papa (+11,5 por ciento), el azúcar (+5,5 por ciento) y la merluza (+5,3 por ciento).

El rubro de Transporte y Combustibles experimentó la variación más alta del año. Esta aceleración respecto a junio se explica por los incrementos en los precios de los combustibles (+3,3 por ciento) y, especialmente, en la tarifa del transporte público de pasajeros (+8,3 por ciento).

El rubro de Servicios experimentó un incremento del 1,5 por ciento en julio, una cifra 0,6 puntos porcentuales menor a la de junio. El aumento se debió principalmente a las subas en servicios públicos (+3 por ciento) y servicios personales (+2,2 por ciento).

Por su parte, el rubro Higiene y Limpieza fue el único en registrar una variación negativa, con una caída del 1,2 por ciento tras tres meses de aceleración. La baja se explica por el descenso en los precios de productos de higiene personal (-1,7%) y del hogar (-0,6%).

Bienes durables

Por otro lado, la venta de bienes durables mostró un panorama positivo. En julio de 2025, la venta de autos 0 km tuvo un marcado aumento del 51,4 por ciento en comparación con julio de 2024, mientras que las transferencias de autos usados crecieron un 3 por ciento en el mismo periodo. Al considerar el acumulado de enero a julio de 2025, las inscripciones de 0 km superaron en un 19 por ciento el promedio de los últimos seis años, y las transferencias de usados se ubicaron un 11 por ciento por encima de la media histórica.

Por su parte, el sector inmobiliario registró cifras en alza en junio, el último dato disponible. Las escrituraciones crecieron un 21,6 por ciento en comparación interanual. Además, la variación acumulada de las escrituraciones de enero a junio de 2025 fue del 46,9 por ciento respecto al mismo período del año anterior, y la cantidad de hipotecas fue diez veces mayor que en el 2024.

En relación a la comparación interanual, los servicios estuvieron al tope de las subas, con el 45,6 por ciento, mientras que en segundo lugar estuvo alimentos y bebidas, con un 37,5 por ciento. El podio lo completan transporte y combustible, con el 35,9 por ciento.

A la espera de la nacional

El porcentaje que tuvo lugar en La Plata en julio, puede ser un adelanto de lo que se difundirá en los próximos días a nivel nacional por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), lo que generaría una luz de alerta ante el freno a la baja del proceso inflacionario.

Según se pudo saber, el 13 de agosto se dará a conocer la suba de julio a nivel nacional. Según un estudio privado, la inflación registró en el séptimo mes del año un incremento de 1,9 por ciento mensual, sosteniéndose por debajo del 2 por ciento por tercer mes consecutivo.

La medición del índice de precios al consumidor de la consultora Libertad y Progreso arrojó este resultado que conlleva una inflación acumulada en el primer semestre del año ubicada en 17,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 36,5 por ciento%, la más baja desde enero de 2021.

Como puntos destacados de la dinámica de precios en julio aparecen factores estacionales (vacaciones escolares y aguinaldo), algunas subas en precios regulados (combustibles y servicios públicos) y una serie de eventos que incrementaron la incertidumbre y golpearon la demanda de pesos: el fallo negativo por la causa YPF, la aprobación en el Congreso de un paquete de reformas que compromete el equilibrio fiscal y la volatilidad cambiaria tras el vencimiento de las LeFis.

Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la volatilidad cambiaria de julio no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2 por ciento. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que está habiendo presiones a la depreciación del peso, y que no se corrigen se pueden empezar a notar en otros precios de la economía”.

Además agregó que “la demanda de pesos fue cayendo por motivos estacionales y por la suba en la incertidumbre, por lo que es lógico que para equilibrar el valor de la moneda haya que retirar parte de la oferta que hoy está circulando. El gobierno tiene los instrumentos para hacerlo”.

En tanto, Clara Alesina, economista de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la aceleración de los precios se concentró en la primera semana del mes, cuando se aplican la mayoría de los ajustes de tarifas y servicios. En ese período, la inflación se ubicó apenas 0,2 puntos por debajo de la registrada en la misma semana del mes anterior”.

Detalló que “luego, el ritmo de aumentos se moderó durante dos semanas, pero volvió a repuntar en la última. Si bien no hubo grandes variaciones en la base monetaria, la estacionalidad en la demanda de pesos y la latente incertidumbre local jugaron en contra”.