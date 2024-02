Lali Espósito le contestó a Javier Milei y lo invitó a su próximo recital

Luego de la fuerte polémica que se generó por los dichos de Javier Milei contra Lali Espósito por la participación de la cantante en festivales y shows organizados por provincias y municipios, la artista publicó un breve mensaje en sus redes sociales para responderle al Presidente. Entre otras cosas, la actriz realizó un repaso de su vida como profesional, dijo que respetaba la decisión de los argentinos en las últimas elecciones e invitó al jefe de Estado a su próximo show.

En su carta, Lali expresó que comenzó su carrera de niña y que gracias a eso ganó "dinero para ayudar a su familia". Recordó sus comienzos en la TV y su paso a la música, financiado con sus ganancias trabajando en series, cine y publicidades, con cinco discos grabados y múltiples presentaciones en público.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano siempre lo mío", disparó. Además defendió la cultura como fuente de trabajo para artistas y las actividades vinculadas a los shows. "La demonización de la cultura y las personas que la conforman no es el camino", añadió.

"Siento que la asimetría de poder entre Usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento", dijo Lali. Luego, expresó que el Presidente "es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija lleve a TODOS a un mejor lugar". "Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", enfatizó.

Por último, la artista sostuvo que al ver que en redes sociales Milei pone en duda su "profesionalismo y destreza en el escenario" lo invitó a asistir a uno de sus shows. "Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro", concluyó su carta Lali.