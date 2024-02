“Errores no forzados”, una costumbre en el tránsito

En La Plata la problemática del tránsito es muy grave. Los accidentes están a la orden del día y muchos de ellos terminan de la peor manera, como fue el registrado en la esquina de las calles 7 y 49, el 12 de febrero pasado, cuando se mató un motociclista de 29 años al chocar con un coche que avanzaba, según se desprende de los videos que se conocieron del caso, con luz de paso habilitante (verde).

Ahora hubo otro hecho en 11 y 34, donde un automovilista, que se desplazaba en sentido a 32, colisionó contra un auto estacionado y se estrelló contra un árbol.

Afortunadamente para el conductor, el siniestro solo le provocó algunos golpes que no lo colocaron en una situación de riesgo y, obvio, los daños lógicos en su rodado.

Los vecinos se asustaron al escuchar el estruendo y, al salir a la calle, se encontraron con un panorama impensado.

Dicen que el hombre que manejaba, de 36 años, no sufrió ningún percance médico. Por eso se habla de un “error humano” a la hora de buscar una explicación para el impacto.

En el reporte oficial se refirió a “maniobras peligrosas”, por lo que se presume de la existencia de un obrar disvalioso, desaprensivo, lo que en el tenis se conoce como “error no forzado”, que representan los eventos que se salen de su cause cuando nada lo fuerza, si no es la propia conducta de quien sufre sus consecuencias.

En definitiva, son errores que se registran en momentos de absoluta previsibilidad o, dicho de otra manera, que emergen a partir de un obrar negligente en un contexto de dominio de la escena. En este caso, sería el exceso de velocidad, que rompió el control de la marcha.

Respecto del acusado, se supo que una ambulancia del SAME lo asistió en el lugar, aunque no hubo traslado a un centro asistencial.

El automóvil que formó parte del incidente es un VW Fox, que terminó con daños elocuentes en su carrocería.

Fue personal de la comisaría segunda, con apoyo de agentes del Comando de Patrulla local, el que se hizo cargo de las actuaciones, aunque no hay certezas de que pueda tener un correlato judicial.

Eventualmente, por las averías en el auto estacionado, deberían intervenir los seguros, para lo cual las partes se cursaron los datos de rigor.

Por último, trascendió que no hubo peritaje de alcoholemia para el autor del embiste.

LAS ESTADÍSTICAS

Son seis los accidentes con saldo trágico en lo que va del año en la Ciudad, de los cuales cinco tuvieron como víctimas a motociclistas y el restante a un ciclista.

Hubo tres en enero y tres en el mes en curso.

El último, como se indicó, ocurrió hace una semana en la esquina de 7 y 49 cuando dos motos de alta cilindrada avanzaban por 7 hacia Plaza San Martín y se encontraron con un coche que cruzaba por 49 hacia 6.

Uno de los rodados impactó de lleno en el vehículo y sus consecuencias fueron letales para el conductor, que voló varios metros y cayó muerto por un traumatismo de tórax.

En tanto, su acompañante resultó con graves heridas, que motivaron su derivación al hospital San Martín.

Respecto de los ocupantes de la otra moto, si bien colisionaron contra el mismo vehículo, lo hicieron de refilón y, al margen de quedar tendidos en la cinta asfáltica, solo sufrieron traumatismos leves.