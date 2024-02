El desembarco de Macri y la incomodidad de Horacio Rodríguez Larreta

Mauricio Macri tiene el terreno preparado para hacerse cargo de la presidencia del PRO, el cargo que supo ostentar Patricia Bullrich hasta que la actual ministra de Seguridad se incorporó al equipo de Javier Milei. Ambos dirigentes habría limado algunas asperezas y se encaminan a coincidir en la reorganización partidaria. En el caso de la Provincia, la titularidad del PRO quedaría en manos del diputado nacional Cristian Ritondo. La cuestión que se debate por estas horas es qué rol tendrá en ese nuevo esquema el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Según trascendió, Larreta desistió de dar la pelea e incluso estaría meditando su situación dentro del PRO en función de su acercamiento con La Libertad Avanza. Hay quienes señalan que el ex precandidato presidencial no estaría descartando armar un nuevo esquema partidario, disconforme con el acuerdo entre Macri y Milei.