Guido Carrillo, la principal duda de Domínguez para el clásico del domingo

Guido Carrillo se entrenó sin molestias y está a disposición de Eduardo Domínguez para el clásico del domingo en el Bosque. Sin embargo, el entrenador no dio ningún indicio y su inclusión en el once titular se convirtió en la principal duda. Cabe destacar también que Enzo Pérez no presentó inconvenientes y su regreso al equipo que enfrentará a Gimnasia es casi un hecho.

El delantero, autor del gol en la final de la Copa Argentina, solo disputó el primer tiempo de la primera fecha y debió ser marginado debido a un desgarro que le impidió estar presente. Domínguez, que no utiliza dos "9" de referencia y sabe de la inactividad del jugador, duda de su regreso en un partido clave.

Enzo Pérez ingresará por Fernando Zuqui en la mitad de la cancha. Carrillo, se entrenó a la par de sus compañeros en las últimas prácticas y presiona para formar parte del equipo que visitará el Bosque, pero en su posición se encuentran dos delanteros que han tenido un rendimiento muy óptimo.

El plantel se entrenó hoy por la mañana y luego el sábado por la tarde para posteriormente quedar concentrado a la espera del encuentro.

Un posible equipo será con Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero y Gastón Benedetti o Eric Meza; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Javier Altamirano; Javier Correa y Mauro Méndez o Guido Carrillo.