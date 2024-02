La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

COPA DE LA LIGA

17:00 Independiente vs. Racing ESPN Premium/TNT SPORTS

19:30 Huracán vs. San Lorenzo ESPN Premium

19:30 Belgrano vs. Talleres TNT SPORTS

22:00 Sarmiento vs. Barracas Central TNT SPORTS

22:00 Unión vs. Independiente Rivadavia ESPN Premium

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Granada vs Valencia ESPN 2/STAR +

12:15 Barcelona vs Getafe ESPN 2/STAR +

14:30 Alaves vs Mallorca

17:00 Almeria vs Atletico Madrid ESPN 2/STAR +

SERIE A

11:00 Sassuolo vs Empoli ESPN 4/STAR +

14:00 Salernitana vs Monza

16:45 Genoa vs Udinese

BUNDESLIGA

11:30 Union Berlin vs Heidenheim STAR +

11:30 Monchengladbach vs Bochum STAR +

11:30 Werder Bremen vs Darmstadt STAR +

11:30 Stuttgart vs Colonia STAR +

14:30 Bayern Munich vs RB Leipzig

PREMIER LEAGUE

12:00 Manchester United vs Fulham STAR +

12:00 Aston Villa vs Nottingham Forest ESPN/STAR +

12:00 Brighton And Hove vs Everton STAR +

14:30 Bournemouth vs Manchester City STAR +

17:00 Arsenal FC vs Newcastle

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 Lorient vs Nantes

17:00 RC Strasbourg vs Brest

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

16:00 Columbus Crew vs Atlanta United Apple TV

18:30 Los Angeles FC vs Seattle Sounders Apple TV

21:30 Philadelphia vs Chicago Fire Apple TV

21:30 Orlando City vs Montreal Apple TV

21:30 DC United vs New England Apple TV

21:30 Charlotte FC vs New York FC Apple TV

22:30 Austin FC vs Minnesota Apple TV

22:30 Dallas vs SJ Earthquakes Apple TV

22:30 Houston Dynamo vs Kansas City Apple TV

22:30 St. Louis City vs Real Salt Lake Apple TV

PRIMERA NACIONAL

17:00 Def. Unidos vs Mitre (SdE)

17:00 Dep. Madryn vs Gimnasia (S)

17:00 Almagro vs Brown (A)

18:00 Dep. Maipu vs San Martin (SJ)

21:45 Ferro vs Arsenal DSPORTS / 1610

PRIMERA "B"

17:00 Midland vs Argentino (Q)

17:00 Cañuelas vs Comunicaciones

17:00 Excursionistas vs Villa San Carlos

17:00 Acassuso vs Flandria

PRIMERA C

17:00 Yupanqui vs El Porvenir

17:00 JJ Urquiza vs Ituzaingo

17:00 Argentino (R) vs Mercedes

17:00 Cambaceres vs Central Cba (R)

17:00 Atlas vs Puerto Nuevo

19:00 Real Pilar vs Muñiz