Crece la tendencia de la comida natural para perros y gatos en la Región

En el barrio porteño de Caballito abrió recientemente la primera panadería saludable especializada en mascotas, donde ofrecen chocotortas, pastafrolas, fatay, helados y hasta cajitas felices. Las creadoras del emprendimiento aclaran que se les ocurrió después de que cambiaron la dieta de sus propios animales de compañía y descubrieron las virtudes de alimentarlos con carnes, frutas y verduras.

Más allá de lo novedoso de la propuesta, hay una tendencia a volver a aquellos días en que no existía el alimento balanceado, sólo que entonces nuestros perritos o gatos comían las sobras del almuerzo, la cena, o lo que hubiera en la casa para llenarle el plato. Ahora bien, con diagnósticos cada vez más frecuentes de enfermedades renales, cáncer, alergias en animales, no son pocos los que empezaron a mirar con desconfianza a esos granitos que prometen nutrición ultra premium a cambio de precios cada vez más prohibitivos para los flacos bolsillos argentinos.

¿Los alimentos balanceados enferman a nuestras mascotas o aquellas patologías serán la consecuencia de una mayor longevidad y más diagnósticos veterinarios?

“No podemos hablar de una dieta ideal, sino de la dieta ideal para ese perro o ese gato, en un momento específico y para su tutor”, explica a EL DIA la médica veterinaria María Candela Bonaura (MP 15015), analista de investigación y comunicación científica en nutrición y salud animal. Aclara que, aunque en Argentina se producen “alimentos de altísima calidad, hay que salir de estrategias publicitarias e interpretar las etiquetas”.

Dicho de otro modo: dentro de la lista de ingredientes, los primeros cinco son los más importantes, en particular el primero, porque es del que más tiene. “Si dice proteína de origen animal -explica Bonaura- ese alimento es mejor que aquel que empiece con maíz, trigo, soja o cualquier cereal”.

No son pocas las familias que alimentan a su perro y a su gato con comidas caseras parecidas, sin tener en cuenta que sus organismos son bien distintos. Los gatos son carnívoros estrictos, lo que quiere decir que su alimentación tiene que ser fundamentalmente a base de carne, mientras que los perros son carnívoros facultativos, de modo que su organismo puede adaptarse a otro tipo de nutrientes como cereales, hidratos y fibras.

“Los gatos no tienen la capacidad de obtener nutrientes de carbohidratos, como harina, arroz, polenta o trigo, presentes en los alimentos comerciales”, asegura a este diario la médica veterinaria Catalina Clavijo (NM 9.826), asesora nutricional en perros y gatos, antes de detallar que “los alimentos ultraprocesados tienen un promedio, dependiendo de la calidad, de entre 40 y hasta 80 por ciento de hidratos de carbono”.

Bonaura y Clavijo se declararon partidarias de analizar el organismo, edad y situación particular de cada animal antes de recomendar una dieta.

“NO MEZCLO COMIDA NATURAL CON PROCESADA”

Miguel Ángel Nodar es presidente del Kennel Club Argentino, el Registro Oficial Canino fundado en 1927, y tiene a su cargo 20 perros de las razas pastor blanco suizo, bulldog inglés, pug y yorkshier terrier. Hace unos 10 años, preocupado porque “no veía del todo bien a los animales”, comenzó a interiorizarse en su calidad de nutrición y variedades dietarias.

“Leí, busqué información y decidí alimentarlos varios días a la semana con comida natural. Compro en frigoríficos cortes de carne como cogote o carcaza de pollo, labio o gañote de vaca, patas de cerdo, corazón, y los pongo un par de días al freezer para que mate las bacterias que puedan tener”, cuenta. Pasado un lapso de no más de tres días, alimenta a sus perros con esos cortes crudos, porque -aclara- “si los cocino pierden nutrientes”.

Entre los distintos tipos de dietas naturales se destacan la cruda o barf (Biologically Appropriate Raw Food), que busca evitar la degradación por calor de las vitaminas, antioxidantes y enzimas de los alimentos; la cocinada y la mixta.

Los días en que no les da carne cruda, Nodal alimenta a sus perros con balanceado. Eso sí, advierte, “jamás mezclo” comida natural con procesada, porque digerir la primera “no les demanda más que una hora” y puede “retener el balanceado”.

Entre los beneficios de esta dieta, que el presidente del Kennel Club suministra a sus perros una vez al día (con la comida procesada es la misma porción), Nodal menciona que “toman menos agua, defecan menos y están menos ansiosos, por la saciedad”.

Catalina Clavijo considera difícil que un animal pueda tener una vida saludable “consumiendo la cantidad de carbohidratos que contienen los alimentos balanceados”, aunque refiere que una de las peores consecuencias de esta dieta es la obesidad, en la que se suman otras causales. “La mayoría de los gatos que viven en departamentos no hacen actividad física y son muy pocos los perros que realmente salen a dar un paseo de calidad”. Según la médica veterinaria, el problema es general: “En Estados Unidos, la obesidad de estos animales subió entre 60 y 80 por ciento”.

También vincula ese tipo de alimentación con la aparición de diagnósticos de cáncer -“tienen conservantes y colorantes, muchos de ellos catalogados como carcinógenos o con capacidad de generar mutagénesis”- y enfermedades renales, porque los animales “pasan su vida consumiendo alimentos deshidratados”.

CUESTIÓN DE EQUILIBRIO

De cualquier modo, advierte Clavijo que garantizar una buena nutrición a perros y gatos “no significa dejar los ultraprocesados para darles sobras de la mesa, carnes o vísceras. Pueden caer en deficiencias nutricionales”. Encima, como perros y gatos tienen la capacidad de compensar esas faltas, para cuando el organismo muestra los primeros síntomas (se les cae el pelo o se rascan demasiado), “resulta difícil revertir el daño”.

Por su experiencia, la profesional está al tanto de que para muchas familias puede ser complicado u oneroso garantizarle a su animal una dieta completamente natural, por lo cual recomienda consultarlo con un veterinario y organizar la preparación hasta que se vuelva un hábito. “En líneas generales, la dieta debe tener proteínas de buena calidad, carnes de origen animal, vísceras, verduras, algo de grasa vegetal o animal y suplementos para complementar, en caso de que sea necesario”, detalla.

Candela Bonaura considera que “la industria del pet food se ha desarrollado muchísimo”, de modo que considera un error trasladarle de manera lineal conceptos propios de la medicina y nutrición humanas, como el de ultraprocesado. “En veterinaria se necesita un porcentaje de hidratos de carbono para hacer las croquetas. Los mejores alimentos secos tienen la menor cantidad de hidratos de carbono posible, con un buen aporte de proteínas de origen animal”, explica, sin pasar por alto que “el hidrato de carbono no es igual para los animales que para nosotros. El proceso de formulación del alimento, que se llama de extrusión, hace que lleguen más nobles al intestino del perro y del gato”.

Como en todo, la calidad suele depender mucho del precio.

“Aunque se le diga alimento balanceado, uno económico va a aportar los nutrientes que la mascota necesita para sobrevivir o respirar. A medida que nos acerquemos a los ultra o súper premium, los alimentos tendrán muchos ingredientes naturales para cubrir el requerimiento nutricional y favorecer la salud de las mascotas”, confirma Candela.

La profesional está en contra del “absolutismo” que abunda en torno a este tema, sobre todo en un país donde las cuestiones económicas y de tiempos son clave, por lo cual considera “un desfasaje creer que el alimento balanceado es lo peor y recomendar dietas crudas porque el perro desciende del lobo”. Lo cierto, ejemplifica, es que “hoy apoyás a un bulldog francés en el pasto y le da alergia”.

Por eso, insiste, “una dieta casera o desbalanceada que no aporte la cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales, es peor que el mejor alimento comercial” y cada dieta se diseña en función del “combo perro-familia”.

“Si un tutor no puede cocinarle a su perro porque no está en la casa, no hay que retarlo ni hacerlo sentir culpable. Si puede cocinarle el fin de semana, se le prepara una dieta casera para esos días y, para el resto, se le recomienda el mejor alimento para el perro y el bolsillo de la familia”, termina Bonaura. Partidaria del equilibrio, recuerda que “en casa no tenemos un zorro ni un puma. Son un perro y un gato domésticos y darles un pedazo de carne picada no es igual a que un gato cace un pajarito. No son dietas seguras ni inocuas y pueden transmitir enfermedades zoonóticas”.