Pamela Anderson: “Estoy disfrutando del proceso de envejecer”

“Estoy disfrutando del proceso de envejecer. Lo que le está pasando a mi rostro -está perdiendo un poco de elasticidad- me hace gracia. Me siento más sexi ahora que tengo algunos secretos y algo de misterio. Eso no lo aprendemos hasta más tarde en nuestras vidas”.

Las palabras son de una experimentada Pamela Anderson, quien, a los 56, protagoniza una exitosa campaña publicitaria de una marca de jeans con diseño y procesos sustentables, “Re/Done & Pam”.

En las fotos, la estrella de “Baywatch” se muestra sonriendo, al natural, luciendo desde jeans hasta minifaldas, tops y camperas, y con su rubia cabellera al viento.

El atuendo descontracturado de la campaña, dijo Anderson en una entrevista con The New York Times, está “unido a un montón de recuerdos grandiosos de mis años dorados”. Pero no hay mucho en las imágenes que recuerde a C.J. Parker, su voluptuoso personaje en “Guardianes de la bahía”, que entraba corriendo al mar enfundado en una inolvidable enteriza roja.

Para la campaña, Anderson insistió en que el concepto se ajustara a sus propios términos, que fuera “auténtico” y que, además, “tuviera mucho más significado que un intento de sacar dinero o de solo ponerle cara a una marca”.

“Quería que fuera sin editar, sin maquillaje”, dijo la actriz y modelo quien se dejó ver con este tipo de looks durante la Semana de la Moda de París y en distintos eventos en Hollywood, como la fiesta de Vanity Fair de los Premios Oscar.

Sobre la colección de prendas de jean, que no son accesibles para todos los bolsillos, y que van desde los 175 hasta los 595 dólares, dijo que se trata de “ropa que en los noventa me habría puesto para ir al supermercado”.

“Creo que esta colección representa una buena parte de mi vida del pasado: estaba trabajando y me sentía invencible”, explicó Anderson, en relación a sus años dorados: cuando protagonizaba “Baywatch” y estaba casada con el baterista de Mötley Crüe Tommy Lee y criaba a sus hijos Brandon, ahora de 27 años, y Dylan, de 26.

Por aquel entonces, mucha gente buscaba sacar provecho de su trabajo y de su estatus de ídolo pop, un impulso que generó una aparición constante de productos, como una Barbie Baywatch, la gaseosa The Pammy y tarjetas telefónicas prepago con su nombre.

Anderson puso requisitos para la campaña: sin edición ni maquillaje

Pero desde entonces, Anderson se ha centrado en reivindicar su marca personal. En 2022, debutó en Broadway en el papel de Roxie Hart, la muy menospreciada corista en “Chicago”. El año pasado, publicó “Love, Pamela”, un libro de memorias entremezclado con poesía, escrita por ella, y protagonizó el documental de Netflix, “Pamela Anderson: Una historia de amor”, que coprodujo con su hijo mayor, quien la asesoró cuando empezó “Sonsie Skin”, su línea vegana de productos de cuidado de la piel.

En fechas más recientes filmó “La última corista”, una película de la directora Gia Coppola protagonizada por Anderson en el papel de una bailarina de 50 años que busca reinventarse a la vez que reflexiona sobre adónde la llevará la vida.

Anderson sabe que la película tiene paralelismos con su propia vida.

Vivir sin maquillaje, como hace la mayoría de los días, es, en un sentido metafórico, “una forma de quitarme las barreras de mi vida. Ahora soy una hoja en blanco, estoy en el punto de partida del siguiente capítulo”.

Ese capítulo, añade, “va a ser aún mejor, ahora que no tengo que fingir ser algo que no soy”.