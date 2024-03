Asumen en el PJ los 5 vices, en lugar de Alberto F.

El Congreso Nacional del Partido Justicialista, que se llevó a cabo ayer en el micro estadio del club Ferro Carril Oeste, decidió no designar un sucesor de Alberto Fernández, cuya licencia a la presidencia fue aceptada ayer por el pleno, y la titularidad recaerá a partir de ahora en un cuerpo colegiado integrado por los cinco vicepresidentes del partido.

La nueva conducción provisoria estará conformada así por Axel Kicillof, Cristina Alvarez Rodríguez, Analía Rach Quiroga, Juan Manzur y Lucía Corpacci.

“La primera tarea que tenemos que hacer es unificar al peronismo. Organizarnos. En este espacio no sobramos ninguno. Pero con la unidad no es suficiente. Es necesario que el peronismo vuelva a reconciliarse con su pueblo. No voy a buscar culpables porque sería perder el tiempo. Hay que mirar para adelante” dijo el presidente del Congreso, el formoseño Gildo Insfrán, en la apertura del congreso.

Los 466 congresales presentes dieron el quórum necesario en el segundo llamado para el inicio de la sesión ordinaria del Congreso Nacional que tuvo lugar en el estadio de Ferrocarril Oeste, del barrio porteño de Caballito.

“Esto es una democracia, no una monarquía. El que quiere un lugar, que se lo gane como me lo gané yo. Acá no hay más lapicera. Porque en esta elección que pasó, no perdió ni Perón ni Evita, perdió una cúpula de dirigentes cerrada y mezquina que con lapicera y el dedo, y sin consultar a nadie, eligieron los candidatos sin escuchar a nadie. Así nos va.”, fue la sentencia de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, apuntando directamente a La Cámpora y a Máximo Kirchner.

Tras la asunción del presidente Javier Milei, el peronismo, en calidad de oposición, busca avanzar en la conformación de una mesa de acción política contra las medidas de ajuste de la administración libertaria.

Cerrar filas y evitar una diáspora a partir de las negociaciones que los gobernadores llevan adelante con el Gobierno nacional. Esos son las primeras metas. Después vendrá la definición de la conducción definitiva, la parte programática y la convocatoria a otros partidos políticos de Unión por la Patria, con miras al 2025.

Junto al ocho veces gobernador de Formosa, en el estado, se encuentran sus pares Axel Kicillof (Buenos Aires), Juan Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), también los senadores Lucía Corpacci, Juan Manzur, Wado de Pedro y José Emilio Neder.

Y dan el presente las autoridades del Congreso Nacional, en su calidad de vicepresidentes Fernanda Raverta, Mario Alberto Leito, Estela María Neder y Ricardo Pignanelli. El secretario de la rama gremial Andrés Rodríguez; la secretaria de la rama femenina Cecilia Guerrero García; la secretaria de la rama Juvenil Micaela Olivetto; e Hilda Celia Aguirre de Soria.