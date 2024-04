Ricardo López Murphy: "El país necesita funcionar con un presupuesto y marchar a la eliminación del control de cambios"

El diputado nacional por Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, brindó su perspectiva del plan económico que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei y a su vez, reclamó por el presupuesto y la eliminación del cepo cambiario. A su vez, también hizo referencia a la Ley Bases, que será tratada a la brevedad.

Sobre este tema, en una entrevista exclusiva con el medio La Nación, aseguró: "En general, las leyes son producto de una larga conversación, discusión y aceptación de puntos de vista que no son propios. No hay ley que pase como si fuera una escribanía. Dicho esto, me hubiera gustado una reforma laboral más integral, dado que se ha planteado esta restricción. Reconozco que el grueso de los diputados cree que ese debate tiene que ser dado en una ley especial y no en una megaley como esta. Como se ha me adjudicado una posición que no es la mía, quiero aclararlo. El proceso ha sido muy desgastante. Por eso, en diciembre sugerí que hiciéramos una ley por cada tema, para que no se produjera esa complejidad de negociación que ha habido".

Por otro lado, sumó que "el país necesita una reforma importante para generar empleo. Ese debate requiere que no venga disminuida en un megaproyecto porque, de lo contrario, para aprobar otras cláusulas, se ceden cláusulas de este tema. En ese campo yo simpatizo porque haya una reforma laboral integral donde haya voluntariedad de las cuotas y no obligación".

A su vez, sobre la decisión de Javier Milei de mantener el impuesto país, Murphy analizó: "Para tener una solución permanente se necesita un presupuesto. Y sería muy importante que el gobierno enviara un proyecto de ley de presupuesto del 2024 y 2025, y que fuera un continuo. No hay forma más sólida de darle sostenibilidad que ponerlo en un presupuesto. Creo que el país necesita funcionar con un presupuesto y marchar a la eliminación del control de cambios". "El impuesto país ha sido elevado de una manera extraordinaria. Los propios impuestos externos han generado muchísima recaudación. Creo que ignorar eso, no es realista. Y, sin duda, ha habido gastos que no se han pagado. Pero repito: no hay presupuesto. Entonces, es difícil saber cuál el verdadero presupuesto que vamos a ejecutar", reafirmó.

"En la Argentina existen dos ideas que creo que están equivocadas: que somos el único país que no puede vivir sin control de cambio y que podemos multiplicar los impuestos por veintisiete y no pasa nada. De 0,25 en el impuesto de bienes personales pasamos a casi 6 con la ley de 2020", agregó.

Durante la extensa entrevista, también hizo referencia a la figura del mandatario nacional: "Él se define como libertario y anarcocapitalista; y eso está proponiendo. Lo que hacen las fuerzas liberales en el mundo es otro camino. También es verdad que la situación que el nuevo gobierno recibió era catastrófica".

Por último, entre otras tantas cuestiones, manifestó que "en el artículo 75° de la Constitución dice que deberíamos funcionar con un presupuesto". "Recuerde (le dice al periodista), que el principio constitucional y liberal por excelencia es no hay tributación sin representación. El gasto no lo determina el Poder Ejecutivo, sino el Congreso. La norma que determina eso es el presupuesto. ¿Y dónde está? Esto nace de los episodios del segundo semestre. En ese momento, los candidatos Massa y Milei decidieron reducir el impuesto a los ingresos, que ahora estamos subiendo, y no tratar el presupuesto. Eso fue un inmenso error, porque si lo hubiéramos tratado, hoy estaríamos con otro debate. Entonces, ahora tendríamos claro qué está bajando y qué no".

Vale aclarar que a Ricardo López Murphy, se le impidió poder brindar su discurso en la Universidad de Buenos Aires y anteriormente ocurrió algo similar en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata.