Gripe: todo lo que hay que saber antes de aplicarse la vacuna

Mientras avanza la campaña de vacunación contra la gripe en la Región, días atrás la comuna emprendió la tercera etapa del calendario que contempla la aplicación gratuita de la dosis para los trabajadores estratégicos como son, por nombrar un ejemplo, las fuerzas de seguridad. En este contexto, son muchos los vecinos que contemplan la posibilidad de aplicarse la vacuna antigripal para proteger su salud y prevenir cuadros que eventualmente le cuesten unos cuantos días en cama.

Ante esto la pregunta que aparece cada vez que se avecina la temporada invernal: ¿Quiénes pueden aplicarse la vacuna? La respuesta es todos.

Si bien existen grupos que cuentan con prioridad a la hora de recibir la inmunización, todos los mayores de seis meses pueden vacunarse contra la gripe.

Como se dijo, hay grupos que cuentan con prioridad ya sea porque están más expuestos a posibles contagios o porque las consecuencias sobre su salud podrían ser mayor que la de otros sectores por lo que se les aplica la dosis de manera gratuita.

Estos grupos son: el personal de salud y de puestos estratégico, las embarazadas (deben aplicarse una dosis en cualquier trimestre de la gestación), las puérperas (una dosis hasta 10 días posteriores al parto en caso de no haberla recibido durante el embarazo), niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65 años, y personas con factor de riesgo sin importar su edad.

En ese sentido, vale señalar que factor de riesgo puede ser obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros, quienes no deben presentar una orden médica para recibir su dosis, aclararon desde Provincia.

Así como están quienes se preocupan por recibir sus dosis y la pagan si no pertenecen a los grupos mencionados anteriormente, hay otros que no le dan importancia y no se la aplican a pesar de correr riesgos.

Ante esto, las autoridades sanitarias explicaron que si bien “la mayoría de las personas afectadas se recuperan sin necesidad de recibir tratamiento médico” la gripe o influenza no repercute igual en todos los organismos y algunos “pueden presentar complicaciones graves de la enfermedad”. Un dato no menor es que durante el 2023 el ministerio de Salud de la nación reportó la muerte de 105 personas con diagnóstico de influenza.

En los grupos mencionados, la gripe puede ser la puerta de entrada hacia enfermedades más riesgosas como por ejemplo la neumonía, ya que la influenza puede aumentar hasta ocho veces las probabilidades de padecerla.

En esa línea, especialistas indicaron que en el caso de los mayores de 65 años “constituye a nivel global hasta un 70% de los pacientes hospitalizados por gripe anualmente y el riesgo de fallecimiento puede ser hasta 12 veces mayor en personas con afecciones pulmonares crónicas”.

Repetir la dosis

Algo importante a tener en cuenta es que para poder lograr una protección completa contra la gripe se necesita la aplicación de una dosis cada año para de esa manera asegurar la inmunidad contra las variantes de virus influenza que circulan en cada temporada, indicaron desde el ministerio de Salud bonaerense.

Es que el virus de la gripe varia de año a año, por lo que las vacunas también son modificadas con el fin de abarcar las nuevas variantes.

Por otro lado, la importancia de la aplicación anual también tiene que ver con que la protección que brinda la vacunación suele durar de 6 a 12 meses.

Así lo destacaron desde la Asociación Argentina De Medicina Respiratoria: “La protección proporcionada por la vacuna contra la gripe que recibió una persona en el año anterior disminuirá con el tiempo y puede ser demasiado baja para prevenir la enfermedad de la influenza en la temporada de gripe del próximo año”.

Para aquellos que dudan si aplicársela o no, deben tener en cuenta que el factor tiempo es fundamental debido a que la protección que otorga la vacuna se obtiene recién a las dos o tres semanas de la vacunación.

Es por eso que las autoridades sanitarias insistieron en “la importancia de vacunarse contra la gripe en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus influenza”, se aconsejó.

“No obstante y en consonancia con el escenario epidemiológico nacional, regional y local, la vacunación antigripal se continuará realizando según la circulación viral”, aclararon.

Embarazadas, bebés, mayores de 65 años y grupos de riesgo reciben la dosis gratuita