VIDEO. Abrazo simbólico a una de las sede de Anses en La Plata

Hoy por la tarde, trabajadores de Anses en La Plata realizaron un abrazo simbólico en la sede ubicada en 9 entre 58 y 59. A su vez, en las diferentes direcciones de la Región se llevaron a cabo medidas de fuerza contra los más de 1.200 despidos que se vienen registrando en diferentes oficinas desde los primeros días del año.

Con las consignas "en Anses no sobra nadie", "no a los despidos", "no somos casta" y "nos están echando", los trabajadores se manifestaron en los frentes de cada sede de la Región. Cabe destacar que ayer, en la sede de Plaza Paso, varios trabajadores se notificaron de su despido luego de que se les denegaba su acceso a la página de trabajo.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social permanecieron cerradas no atendieron al público tras adherirse al paro encabezado por ATE y tampoco lo harán mañana en el marco de un nuevo paro por los despidos.

Tal como se mencionaba anteriormente, algunos empleados de Anses en La Plata comenzaron a enterarse que en sus casas habían llegado los avisos formales de despido. Con las cesantías de las últimas jornadas, son 1.300 los despidos a nivel nacional contando los casos de Berisso, Ensenada y La Plata.

"Cerca de 2.000 familias pierden el sustento económico. Ninguno de los despidos son con causa justificada", indica el comunicado de la CGT de la Regional La Plata. "Los trabajadores de Anses son el sostén de miles de familias que son atendidas por ellos día a día. Nos solidarizamos con cada trabajador y exigimos la reincorporación de quienes fueron despedidos injustamente", cerraba el comunicado.