IA: ¿al nivel de internet?; especialistas equiparan a ambas

Para especialistas en nuevas tecnologías, el lanzamiento de la inteligencia artificial a un nuevo nivel en noviembre de 2022, puede equipararse a la aparición de internet a mediados de los ‘90.

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo, y en particular en el ecosistema corporativo, fue desarrollada en un panel de especialistas, los cuales coincidieron en destacar el escenario de transformación y aprendizaje veloz para adaptarse a las nuevas reglas de juego.

Al participar del Foro “La cooperación para un mundo sostenible” organizado por la International Economic Forum of the Americas (IEFA), en el marco del panel sobre “Presente y futuro de la lnteligencia Artificial”, hablaron Gabriel Vallejo, Chief Revenue Growth Officer and EVP de Oracle; Fernando López Iervasi, President, Hispanic South America de Microsoft; Patricio Pagani, Founder de The Black Puma y Luis Fernando Padilla, General Manager de IBM Consulting Latin America coincidieron en señalar que la aparición en 2022 de la Inteligencia Artificial a través de Chat GPT modificó todos los ámbitos en un nivel similar a la aparición de internet”.

Al respecto, López Iervasi explicó que “la Inteligencia Artificial ingresa a todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, si voy a mi heladera y veo qué productos tiene y le pregunto qué es lo que puedo hacer con lo que hay adentro, me responde con una posible receta o comida. Hoy la velocidad y la magnitud del cambio por la IA son asombrosos. El mundo de la superconectividad es la novedad, porque lo que antes llevaba horas ahora se hace en tiempo real. Es una tecnología disruptiva y hoy la agenda de gobierno de una empresa es la Inteligencia Artificial”.

“NUESTRAS VIDAS ESTÁN CAMBIANDO”

Por su parte, Vallejo destacó que “nuestras vidas están cambiando. Chat GPT fue un descubrimiento que suma los conocimientos predictivos a la tecnología. El impacto de esto sobre el cliente y la fuerza laboral es enorme. Es aplicable desde la medicina para que un médico atienda a un paciente y también para que una tienda de ropa pueda vender mejor online. Pero no se puede pensar en tecnología sin pensar en personas”.

En tanto, para Padilla “llegar a la IA llevó años de buscar modelos que se combinen con otras tecnologías, como la robótica.

La OA suma la capacidad de crear y eso es nuevo, por eso el potencial que tiene es enorme. Casi dos tercios de las organizaciones de Latinoamérica están haciendo progresos en IA, contra un 59% del mundo. El 50% sabe que falta talento y que va a tener que invertir en IA para obtenerlo. Hay madurez e interés de los líderes de Latam en la IA. Por ejemplo, hoy con asistentes digitales se pueden resolver el 90% de los pedidos de los clientes porque hay una capacidad de innovación mucho más grande”.

“ALGO DISRUPTIVO”

Desde la visión de Pagani, “esta tecnología nos permite conversar con las máquinas en nuestro lenguaje y pedirles lo que queremos. Acá hay algo realmente disruptivo. Todo aquel que haga trabajos repetitivos corre riesgo de ser suplantado por esta tecnología, pero otros puestos, como el de los CEOs, es más difícil porque tiene que evaluar riesgos y eso no lo puede resolver la IA. No siempre es fácil pensar en las organizaciones en cómo tirar todos para el mismo lado hacia un nuevo objetivo”.

En el cierre del panel, los especialistas reflexionaron acerca del futuro de la IA. Para López Iervasi lo importante es “cómo generar igualdad y bajar gastos para cuestiones muy importantes como salud, descarbonización y otras. El punto inicial es qué problema grande queremos resolver. Con los datos podemos resolver el valor agregado en muchas profesiones y la tecnología es fundamental para eso”.

Para Vallejo, en la actualidad se quieren “resultados inmediatos, innovación y otras cosas que a veces se chocan. Hay un trabajo cultural que hacer en las empresas, que tienen que estar muy bien organizadas, con capas de datos para la organización, aprendizaje y transformación y eso se tiene que emparejar con las líneas de gobernanza del board”.

Padilla aseguró que “la oferta de soluciones del ecosistema que se combinan con modelos externos hacen que las organizaciones busquen casos de uso que tengan rápido retorno de la inversión.