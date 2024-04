Gremios estatales vuelven a la carga con la paritaria

El gobierno bonaerense llamará en las próximas horas a los representantes sindicales para reabrir la negociación paritarias. Pero por las dudas, los gremios estatales insistieron ayer en que se convoque en forma inmediata.

La urgencia radica en que el día 15 es la fecha tope que tiene la Provincia para efectuar las liquidaciones de los haberes. Y la idea de los gremios es que la mejora que se termine acordando sea percibida por los trabajadores junto con el sueldo en los primeros días de mayo.

Los representantes sindicales tuvieron algún anticipo de lo que podría ser la oferta oficial. Tal como adelantó este diario, la semana pasada fueron recibidos por el ministro de Economía, Pablo López, quien les trazó un panorama muy complejo respecto de la situación financiera de la Provincia.

La conclusión del encuentro fue que la “prioridad” en relación a los empleados públicos será pagar sueldos y el aguinaldo. Y que en un contexto de fuerte caída en los ingresos, en especial los de origen nacional, queda poco margen para seguir el ritmo de aumentos salariales que venía sosteniendo la administración de Axel Kicillof.

Los cañones estuvieron apuntados a los efectos del severo ajuste lanzado por el gobierno de Javier Milei. “Dejamos de recibir 60 mil millones de pesos por mes”, dijo el funcionario en relación a los recursos por fuera de la coparticipación que podó la administración libertaria.

López apuntó a la eliminación de las transferencias no automáticas que se frenaron por la eliminación de diversos fondos. El último que se conoció fue el aporte que realizaba la Anses para atender el déficit de las cajas previsionales.

De todos modos, López ratificó el compromiso de que las negociaciones paritarias sigan funcionando.

La caída en los recursos nacionales impacta por dos vías. No sólo comprende a los recursos no automáticos sino también a la propia coparticipación que se ve afectada por el freno a la actividad económica. También, porque el Impuesto a las Ganancias dejó de ser tributado por miles de trabajadores por decisión del ex ministro de Economía Sergio Massa en plena campaña electoral. La recaudación de ese tributo también se reparte entre las provincias.

Ese mismo cuadro está impactando sobre la recaudación propia de la Provincia. El parate económico está pegando sobre Ingresos Brutos, el principal ingreso con que cuenta el Estado bonaerense y que refleja el nivel de actividad. De hecho, representa el 52 por ciento de los ingresos de jurisdicción provincial.