Inminente anuncio de paro de micros de la UTA tras el fracaso de la negociación: cuándo sería y cómo afectaría en La Plata

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) podría convocar a un paro de colectivos a partir del jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires debido al fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y las cámaras del transporte sobre el conflicto salarial con los choferes.

En tanto, en la jornada de hoy está previsto la reanudación del cuarto intermedio entre las empresas de transporte y el gremio de la UTA, como última instancia antes de que el sindicato active la medida de fuerza.

Cabe recordar, los trabajadores reclaman que al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250.000 pactada para febrero, mes en el que el sueldo inicial alcanzaba los $737.000. Es decir, el sindicato pide que el básico a cobrar sea de $987.000.

Tras la audiencia en la Secretaría de Transporte, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, admitió la dificultad de la situación y la necesidad de paciencia por parte de todos.

Aunque se comprometió a revisar las cuentas, señaló que la falta de recursos impide una solución inmediata.

Durante la reunión, las cámaras de transporte automotor presentaron sus necesidades y demandas, mientras que el secretario de Transporte, Franco Mogetta, solicitó comprensión a los empresarios ante la situación del país y los instó a resolver el conflicto con UTA para garantizar el servicio a los ciudadanos en condiciones normales.

La Secretaría de Transporte sostiene que no tiene autoridad en los acuerdos de paritarias entre la UTA y la patronal, ya que no forma parte de dichos convenios ni es responsable de su negociación. Afirman que su rol se limita a reconocer los costos del sector y mantener un diálogo con las cámaras correspondientes. Según la Secretaría, al no ser parte del conflicto, no pueden intervenir de manera directa en él.

El enfrentamiento entre las partes persiste y el próximo miércoles se llevará a cabo una nueva reunión, dejando el desenlace aún incierto. El resultado de estas negociaciones determinará si millones de personas podrán regresar a sus hogares utilizando el transporte público ese día.