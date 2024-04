Test salarial: la Provincia convocó a los sindicatos

El gobierno bonaerense convocó para el lunes a los gremios estatales para definir el aumento salarial de este mes. Así trascendió ayer en fuentes sindicales, donde se decía desconocer la mejora en los haberes que podría terminar ofertando la administración de Axel Kicillof.

El llamado oficial se concretará sobre el filo del plazo para liquidar la suba y que los trabajadores puedan cobrarla con los haberes que se perciben en los primeros días del mes que viene.

Llegará, además, luego de que se conozca un dato clave en relación a la mejora. Se trata del índice de inflación de marzo que se dará a conocer mañana y que, de acuerdo a diversas estimaciones, oscilaría entre el 11 y el 13 por ciento.

La reunión viene enmarcada por el complejo escenario que el ministro de Economía, Pablo López, les adelantó a los dirigentes sindicales la semana pasada. Como informara este diario, el funcionario convocó a representantes gremiales para anticiparles que la Provincia difícilmente pueda continuar en el sendero de que los aumentos vayan en línea con la inflación.

López describió una muy difícil situación financiera que el martes ratificó en otro encuentro, esta vez con los intendentes del radicalismo.

La Provincia viene sufriendo un fuerte recorte de recursos nacionales. De hecho, la administración de Javier Milei podó la mayoría de los fondos que llegaban por fuera de la coparticipación.

La caída en los recursos federales impacta por dos vías. No sólo comprende a los recursos no automáticos sino también a la propia coparticipación que se ve afectada por el freno a la actividad económica. También, porque el Impuesto a las Ganancias dejó de ser tributado por miles de trabajadores por decisión del ex ministro de Economía Sergio Massa en plena campaña electoral. La recaudación de ese tributo también se reparte entre las provincias.

“Garantizar el pago de sueldos y el aguinaldo es lo más importante”, dijo el ministro en relación al empleo público. Fue allí donde blanqueó que el ritmo de aumentos de sueldos no podrá sostenerse.

De todos modos, López ratificó el compromiso de que las negociaciones paritarias sigan funcionando. El lunes se concretará una nueva reunión.

La Provincia otorgó un aumento salarial del 13,5% para marzo que se sumó a los ya otorgados de 25% en enero (de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre del periodo 2023) y de 20% en febrero.

Pero el ministro de Economía dejó trascender que difícilmente la Provincia pueda continuar con ese ritmo de aumentos que acaso no acompañen el ritmo de la inflación.