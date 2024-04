Lilita Carrió comparó a Milei con Menem, Kirchner y hasta Zelensky y pidió: "El ajuste no puede ser tan cruel"

La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en televisión para criticar el ajuste del Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que es “opositora” de esta gestión y comparó el inicio de los mandatos de Néstor Kirchner y Javier Milei. “Es fascismo de carácter”, describió, y afirmó que "el ajuste no puede ser cruel".

"No podés cortar por los más débiles. Yo sé que hubo corrupción porque lo denunciamos. Pero en el medio tenés que dar de comer, no podés sin comida a la gente", declaró durante una entrevista en TN.

En ese marco, la ex legisladora analizó la figura del Presidente y advirtió sobre el riesgo de las libertades públicas. “Veo que así como de Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene Milei. Estamos frente a un poder monolítico, como fue la primera etapa de Kirchner”.

Y siguió: "Este chico (Milei) está a distancias de Menem, pero es muy buen actor y puede ser un buen político”. También trazó una similitud con el mandatario de Ucrania. “Me hace acordar a (Volodimir) Zelensky” y destacó que hay “mucho poder político de Karina Milei en el gobierno”.

En ese sentido, Carrió puso en duda las labores de la secretaria general de la Presidencia: “Hay que poder saber quién es la hermana que no tiene antecedentes laborales”, remarcó.

Por otra parte, Lilita dejó en claro la posición de su espacio y afirmó que que la Coalición Cívica “es una oposición responsable republicana” y enfatizó: “Que quede claro, no somos socios ni colaboracionistas de este gobierno, en este punto está el PRO y Rodrigo de Loredo”.

Pese a los dardos, la ex diputada apoyó el objetivo de que no haya déficit fiscal, pero se mostró en contra de las formas. Dijo que las medidas económicas que afectaron a los sectores más vulnerables, también la perjudicaron a ella. “¿Esto es ser casta? Tengo 42 años de servicios, titular de cátedra, juez de cámara provincial, autónomo, 20 años de diputada nacional, y tengo un sueldo que estoy en la línea de pobreza. No puedo pagar la luz, me llegó $190 mil”, indicó, y hasta reveló que debió vender algunos "cuadros para pagar cuentas".

"Cómo voy a tener dólares si vivo al día", agregó en alusión a los dichos del presidente Milei, quien días atrás había señalado que iba a dejar "un mínimo de pesos en circulación y el proceso de remonetización de la economía tendrá que darse sacando plata del colchón".