Debate por Ganancias: el piso sería de $1,2 millones

El Gobierno ratificó ayer su intención de restituir el impuesto a las Ganancias que, prácticamente, había derogado la gestión de Alberto Fernández por impulso del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Así lo confirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien adelantó que “las escalas serán diferentes, por supuesto, a las que estaban vigentes en noviembre” de 2023. En ese sentido, estimó que el piso mínimo a partir del cual se comenzaría a pagar el gravamen sería de alrededor de 1.200.000 pesos.

El funcionario reconoció además que desde la administración de Javier Milei se planea incluir el tema dentro del paquete fiscal de la Ley Bases. A su vez, indicó que se podría aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023, como así también sobre los primeros meses de 2024.

“El tema está dentro de la ley y las escalas son diferentes -por supuesto- a las que estaban vigentes en noviembre para arriba obviamente”, insistió Francos en declaraciones radiales.

Respecto del mínimo no imponible, aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa de cuánto será. Sin dar números exactos, reveló que podría ser de 1.200.000 pesos.

“Lo que hizo por decreto el gobierno nacional en 2023 fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley se exime de ese impuesto a partir de enero de 2024, quedó el último trimestre de 2023 donde está la obligación de pagar Ganancias aunque no se hizo la retención”, detalló Francos y advirtió: “Hay que corregirlo porque hay que dejar afuera a ese cuarto trimestre de 2023 que sino generaba una obligación de pagarlo. Es un impuesto anual, con lo cual cuando salga la ley, si no se elimina ese primer trimestre, tiene que pagarse”, aclaró.

Sin dar datos precisos, Francos insistió en que el piso de Ganancias “empieza a partir de la suma de $1.200.000 para arriba. Siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión”, apuntó.

En esta línea, el ministro también se refirió a quienes no pagan el impuesto, quienes ahora podrían ser pasibles de su cobro porque les aumentaron el salario. “No hay que preocuparse por eso. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la ley”, aseguró.

La vuelta de Ganancias es un tema que los gobernadores siguen con especial atención, por tratarse de un impuesto coparticipable que, por ende, impacta directamente en las finanzas provinciales. Sin embargo, nadie quiere pagar el costo político de reintroducir el cobro de un gravamen a los trabajadores, en un contexto de recesión y fuerte caída del poder adquisitivo.

Gobernadores

Por otro lado, el ministro del Interior, que además es el encargado de avanzar en los acuerdos con los gobernadores, afirmó que las reuniones con los mandatarios provinciales “han avanzando y seguramente la Ley Bases se va a tratar en el Congreso hacia finales de este mes. La idea es que esa normativa y la reformas tributarias que se van a enviar sean el primer paso hacia el Pacto de Mayo que propuso el Presidente”, confió el funcionario.

Por último, contó que el Gobierno trabaja en la posibilidad de incorporar capítulos de la reforma laboral en el megaproyecto de ley para favorecer el ingreso de capitales.

“Uno de los temas más complejos es la regulación laboral obsoleta y que no genera el ánimo de muchos inversores de traer capitales al país. Algunos sugerían que varios aspectos contemplados en el DNU fueran tratados en una ley”, deslizó Francos.