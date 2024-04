En el Gobierno aseguran que no cerrarán universidades y piden "terminar con la farsa"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que la marcha universitaria fue "genuina" a pesar de que hubo "miembros del elenco estable" de las movilizaciones, en alusión a los dirigentes políticos y sindicales que estuvieron presentes. Además aseguró que el Gobierno no cerrará universidades y en ese sentido remarcó: "Terminemos con la farsa de cerrar las universidades, terminemos con la farsa de que a mí no me auditan porque soy autárquico. Te tenemos que auditar porque es lo que el ciudadano quiere".

"Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable de las marchas, lo hicieron en paz y sin violencia y sin desórdenes públicos. Estamos conformes porque todo se dio así", sostuvo el portavoz.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las casas de altos estudios "queda mucho por delante todavía" e indicó que "todavía no está confirmada" la reunión con los rectores, pero señaló que "esa reunión probablemente surja, exista y se dé".

"El canal diálogo está abierto", destacó Adorni, quien subrayó que "las universidades públicas no se van a cerrar". "No está eso en ninguna agenda nuestra. Somos los mayores defensores de la universidad pública. La vamos a defender como nadie a la universidad pública", indicó.