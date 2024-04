Se suman más reclamos barriales por el mal estado de las calles

En los últimos meses las quejas por calles destrozadas van ganando terreno y desde distintas zonas reclaman por los enormes baches que se forman y que, aseguran, al no arreglarse, se van agrandando.

La zona norte es una de las más castigadas. Por caso, la calle 476, desde 31 hasta 132 bis está intransitable. “Vamos a romper los autos, no se puede circular más. Y con las lluvias se agrava el problema. Los pozos son enormes”, aseguraron los vecinos, que además destacaron que “sacaron un caño de agua y lo dejaron sin terminar. Eso provocó una montaña en la esquina en la que vamos a dejar el tren delantero un día de estos porque está cada vez peor. Pagamos los impuestos y las calles son un desastre”, agregaron. Además se le suma un pozo “que va de lado a lado de la calle casi en la esquina de 29. Ya no se puede ni esquivar, te lo tragás sí o sí”, indicaron.

“Así están las calles del barrio El Quimilar, un desastre”, contó Gilda, vecina de ese sector de City Bell, quien además envió fotos que dan cuenta del pésimo estado en que se encuentran. “Además hay caños de agua que pierden en boca calles y ABSA no responde a los reclamos”, remarcó como uno de los motivos por los cuales esas arterias se tornan intransitables.

En tanto que en Gorina atraviesan la misma situación, sobre todo por la obra inconclusa de la 501, desde 145 hasta el frigorífico. “Los vecinos estamos aislados porque no se puede transitar por la 501. Tenemos que agarrar caminos alternativos que los días de lluvia también son intransitables”, se quejó Camila quien además contó que días atrás sufrió un accidente circulando en su moto en medio de la odisea de intentar esquivar los “cráteres” del pavimento: “me caí de la moto tratando se no agarrar los pozos. Me quebré y ahora me tuvieron que operar”. En ese barrio los vecinos ya organizaron una reunión para este viernes a las 17, en donde plantearán en la Delegación municipal las problemáticas.

En Villa Elisa, sostienen que la calle 13 y 420 tiene “una pileta” cada vez que llueve “y no se puede transitar. Lo mismo se repite en innumerables calles. Es un desastre todo”. Además los vecinos dicen que “la calle 421 figura en la delegación asfaltada 3 veces y es pura tierra”.

Los Hornos también es una zona con “baches por todos lados”, aseguran los vecinos. Katia dijo que “es desesperante la situación que estamos viviendo en 65 entre 152 y 153. Está toda la calle rota”.