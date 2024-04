Guerra de artistas: crece la grieta por Milei

Hay una nueva grieta en Argentina: a favor o en contra de Milei. Y los artistas ya empiezan a alinearse: las declaraciones de Guillermo Francella apoyando los recortes del Presidente desataron todo tipo de respuestas de actores, y tras el fuerte cuestionamiento de Julieta Zylberberg y el “no me sorprende” condenatorio de Érica Rivas, la que levantó el micrófono ayer fue María Valenzuela, que reclamó por la salud de su hija.

Malena Mendizabal, la hija de Valenzuela, sufre hoy la falta de medicamentos por el ACV que tuvo hace 21 años. Y tras escuchar las declaraciones de Francella, quien dijo que la ”cirugía mayor” era “necesaria”, la actriz salió al cruce: “No comparto lo que dice Guillermo, pero es su opinión y la respeto. Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes”, señaló

“Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación”, siguió.

El emotivo reclamo de Valenzuela se sumó a las palabras de Carlos Belloso, quien lanzó dardos contra el Presidente: “Mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo. No está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés”, expresó Belloso. Y justificó: “Lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia. No solamente ajusta por los jubilados y las tarifas, pero está atentando contra la soberanía, al hambre del pueblo. No hay que darle ni un minuto más a este gobierno, que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales”. Belloso hasta pidió juicio político y paro indeterminado.

¿Y del otro lado? Alfredo Casero se mostró de acuerdo con las palabras de Francella: “Yo siempre trabajé con la plata que tengo en el bolsillo, nunca le pedí nada al Estado, nunca, nunca jamás”, dijo.