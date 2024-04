La subsecretaria de Trabajo, Mariana Hortal Sueldo, renunció en medio del conflicto por los despidos

La subsecretaria de Trabajo Mariana Hortal Sueldo renunció a su cargo en medio de los despidos que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei en esa dependencia y el resto del organismos del estado. La dirigente estaba vinculada a Omar Yasín, el secretario de dicha cartera que había sido despedido por Javier Milei el mes pasado, luego de que trascendió el aumento de sueldo para el Poder Ejecutivo.

La secretaría de Trabajo actualmente está a cargo de Julio Cordero, que asumió en reemplazo de Yasín. Hoy por la noche, trascendió que el actual secretario no quería que la subsecretaria permanezca en el cargo. El pasado 11 de marzo, en una entrevista matutina que brindó el presidente en LN+, señaló: "Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”.

Ahora, la salida de la subsecretaria acontece en medio de la oleada de despidos de empleados públicos. Desde anoche se activó el comando unificado de todas las fuerzas federales y que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se puso en contacto con su par porteño Waldo Wolff para darle forma al plan "anti toma".

“Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos. El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, alertó el dirigente sindical en la red social X.

El titular del gremio que agrupa empleados de la administración pública acusó al Gobierno de “provocar cesantías masivas en el Estado” e indicó que “suprimir derechos fundamentales de las personas es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”.